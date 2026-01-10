Fransa’da aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası’na tepki olarak 5 Ocak’ta kapsamlı bir greve başladı. Paris sokaklarını dolduran doktorlar, yasadaki düzenlemelerin mesleklerini ve hastaların hizmetine erişimini tehdit ettiğini savundu. Grev nedeniyle ameliyathanelerin yüzde 80’e kadarının kapanabileceği öngörülüyor.

Fransa’da aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası’na karşı 5 Ocak Pazartesi günü başlattıkları kapsamlı grevle sağlık sistemini doğrudan etkilemeye başladı. Doktorlar, yasanın bazı maddelerinin mesleklerini kısıtladığını ve hasta bakımını zorlaştırdığını belirtiyor.

Başkent Paris’te düzenlenen gösterilere katılan hekimler, “Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz” ve “Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir” yazılı pankartlar taşıdı. Doktorlar, yasada yer alan yetersiz bütçe, artan sağlık ihtiyaçlarına rağmen yapılan kısıtlamalar, hastalık izni reçetelerinin denetimlerinin artırılması, devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı düşürme ihtimali ve çalışma yerlerini seçme özgürlüğünün sınırlandırılması gibi uygulamalara tepki gösteriyor.

AMELİYATHANELERİN YÜZDE 80'İ KAPANABİLİR

Özel Hastaneler Federasyonu, Paris’teki protestonun ardından ameliyathanelerin yüzde 80’e kadarının geçici olarak kapanabileceğini açıkladı. Mevcut hastaların tedavilerine devam edileceği, ancak yeni hastaların acil durumlar dışında kamu hastanelerine yönlendirileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ise krizin öngörülebilir olduğunu belirterek, bazı önlemlerin geri çekildiğini ve yeniden diyalog kurulacağını duyurdu. Ancak uzmanlar, bu adımların grevi durdurup durduramayacağının belirsiz olduğunu vurguluyor.

GREVDE TAHMİNİ SÜRE 10 GÜN

Fransız basınında yer alan bir sendika anketine göre, üye hekimlerin yüzde 85’i grevin gerekli olduğunu düşünüyor. Sendikaların çağrısıyla başlatılan grevin 10 gün sürmesi planlanıyor; ancak sürenin uzama ihtimali de masada bulunuyor.

