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Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına acil çağrı: Ülkeyi terk edin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;dan İran&#039;daki vatandaşlarına acil çağrı: Ülkeyi terk edin

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından İslam dünyası İsrail'i suçladı. Orta Doğu'daki gerginliğin artabileceğini düşünen Fransa, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’ı ziyaret eden vatandaşlarına “bölgede askeri tırmanma riskinin artması nedeniyle” derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

YENİ BİR ÇATIŞMA KORKUSU

İran ile İsrail arasında gerilim tırmanırken, tüm gözler bölgeye çevrildi. İran, İsrail'i suçladığı Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye suikastının intikamını alma sözü vererek bölgede yeni bir çatışma çıkmasından korkulmasına yol açtı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'ı ziyaret eden vatandaşlarına “bölgede askeri tırmanma riskinin artması nedeniyle” derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

HAMAS LİDERİ HENİYYE İRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet medyası, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen hava saldırısında öldüğünü duyurdu.

ŞEHİT HENİYYE TOPRAĞA VERİLDİ

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye toprağa verildi. Heniyye'nin Katar'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılım sağladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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