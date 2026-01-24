Fransız senatör, YPG lehine yaptığı çıkışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak Fransa’yı Suriye sahasına çekmek istedi.

Terör örgütü YPG’nin avukatlığına soyunan Fransız senatör Remi Feraud, Senato kürsüsünden skandal bir çıkış yaptı. DEAŞ söylemiyle sahaya inen isim, Fransa’yı Suriye’ye müdahaleye çağırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

Feraud, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri gündeme taşıyarak Fransa’nın sessiz kalmaması gerektiğini savundu. Senato kürsüsünden doğrudan Macron yönetimine seslenerek Suriye sahasında daha aktif bir rol talep etti.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki al-Hol kampından çekilme sürecini gündeme getiren Feraud, bu durumu Fransa için bir alarm olarak sundu. Senatör, Paris yönetiminin bu süreci kabullenmek zorunda bırakıldığını savundu.

Fransa’dan Türkiye’ye provokasyon: Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef aldılar

ERDOĞAN HEDEF ALINDI

Konuşmasında Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan Féraud, YPG’nin sahadaki gerilemesini ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kurduğu ilişkiye bağladı. Senatör, Trump’ın Erdoğan’a onay verdiğini iddia ederek YPG’nin bu nedenle çöktüğünü öne sürdü:

"Kürt özerk bölgesi çöktü; çünkü Donald Trump, Suriye rejimi güçleriyle birlikte bu saldırıyı başlatması için Recep Tayyip Erdoğan’a onay verdi. Şara ve Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım"

Fransa'da terör örgütü PKK destekçileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı

SURİYE ALEYHİNE, FRANSA’DAN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Fransız senatör, Şam yönetiminin Suriye genelinde kontrolü artırma adımlarını eleştirerek Fransa’nın bu sürece karşı durması gerektiğini savundu. YPG’nin kontrolündeki alanların kaybedilmesini “kabul edilemez” olarak niteleyen Feraud, Paris’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Suriye’ye karşı daha güçlü bir tutum almasını istedi.

Fransa, Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer almasına rağmen, bölücü terör örgütü PKK'ya eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’dan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, 40 yıldır verdiği destekten vazgeçmiyor.

AB Konseyi'nin Eylül 2001’de terör listesine eklediği PKK'nın Paris yönetimiyle ilişkisi 1981'de François Mitterrand’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı olmadan önce de Paris'te PKK'lılarla yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Mitterrand'ın 1995 yılına kadar sürdürdüğü 2 dönem görevi süresince eşi Danielle Mitterrand'ın da desteğiyle terör örgütünün Fransa'da dernekleşme faaliyetleri yoğunlaşmıştı.

SURİYE İÇ SAVAŞININ ARDINDAN FRANSA'NIN PKK'YA DESTEĞİ ARTTI

Suriye'de Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle kendine daha fazla alan bulan ve karışıklıktan yararlanarak Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmayı hayal eden YPG/PKK, bu konuda Avrupa’da en büyük desteği Fransa'dan aldı.

Özellikle 2012'de göreve gelen eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminden bu yana Fransa'da rahatça propaganda imkanı bulan örgüt, Paris ve diğer kentlerde engel tanımadan eylemler yapmayı sürdürdü.

TERÖRİSTLER ELYSEE SARAYI’NDA AĞIRLANDI

Hollande, 2015'te Elysee Sarayı'nda YPG/PKK'nın elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırladı.

Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Nisan 2019'da YPG/PKK'lı teröristleri SDG adı altında Elysee Sarayı'nda kabul ederek örgüte desteğini üst düzeye çıkardı. Nisan 2019'da yapılan görüşmenin ardından Saray'dan yapılan açıklamada, Macron'un örgüte "aktif desteğin sürdürüleceğine" dair güvence verdiği bildirildi.

9 Ekim-25 Kasım 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransız parlamentosu, YPG/PKK'ya desteğini yineleyerek bölücü örgütün yanındaki pozisyonunu bir kez daha belirginleştirdi.

YPG'ye desteği sürdürmek için PKK ile YPG arasındaki bağı reddeden Macron, YPG’nin Suriye'de DEAŞ ile mücadele ettiğini bahane ederek örgüte verdiği desteği savundu ve terörle mücadele konusundaki "çifte tutumunu" ortaya koydu.

Ancak Fransa'da ve Avrupa'da düzenlenen gösterilerde taşınan bez parçaları, PKK'lıların Türklere yönelik saldırıları, Avrupa'dan tek merkezden yönetilme, soruşturmalar, raporlar ve itiraflar, YPG'nin AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile bağlantısı olduğunu açıkça gösteriyor.

FRANSA'DAN SURİYE'DE YPG/PKK'YA ASKERİ EĞİTİM

Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde devlet kurma emellerine açıkça destek veren Fransa, Türkiye’nin 2018’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na en sert itirazı yapan ülkelerin başında geldi. Fransız askeri danışmanları Ayn İsa üssünde YPG’li teröristlere eğitim verdi.

Fransa, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını "hiçe sayarak" YPG/PKK'nın Suriye'de varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya çalıştı ancak bu adımlarında başarısızlığa uğrayarak Avrupa'daki etkisinin de sınırlı olduğunu gösterdi.

PKK, STRAZBURG'DAKİ AVRUPA KONSEYİ'Nİ EVİ GİBİ KULLANIYOR

Öte yandan Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası, PKK yandaşlarının sürekli eylem alanına dönüştü. Örgüt elebaşının serbest bırakılması için düzenlenen gösteriler uzun süredir engellenmeden devam ediyor.

