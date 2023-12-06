G7'den Filistin açıklaması: İki devletli çözüme olan bağlılığımızı sürdürüyoruz

G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Gazze Şeridi’nde insani aralara destek verildiği belirtilerek, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin adil, kalıcı, güvenli ve barış içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme olan bağlılığımızı sürdürüyoruz” denildi.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, küresel zorlukları ele almak ve daha iyi bir gelecek için bir rota çizmek üzere çevrimiçi olarak bir araya geldi. Görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı.

Görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, “Tüm ulusları, özellikle de savunmasız olanları koruyan hukukun üstünlüğünün yanı sıra dünyanın her yerinde küresel güvenlik ve insan onurunu koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Uluslararası barış, refah ve sürdürülebilir kalkınma arayışında her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz ve G7'nin ötesinde uluslararası ortaklarla olan bağımızı güçlendirdik” denildi

"İNSANİ ARA VERİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Filistin ve İsrail arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalara değinilen açıklamada, “ABD, Katar, Mısır ve bölgedeki diğer ülkelerin liderliğinde sağlanan, esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'ye hayati önem taşıyan insani yardımların girmesine olanak tanıyan son duraklamayı memnuniyetle karşılamakla birlikte askeri operasyonların yeniden başlamasından derin üzüntü duyuyoruz” denildi.

Kalan tüm esirlerin ön koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, “Gazze'de giderek kötüleşen insani krizin ele alınması ve sivil kayıpların en aza indirilmesi için daha acil adımlar atılması gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere daha fazla insani yardım arası verilmesini destekliyor ve teşvik ediyoruz” denildi.

Gazze Şeridi’nde daha fazla insanın yerinden edilmesini önlemek ve sivil altyapıyı korumak için daha etkili adımlar atılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Sivillere yönelik insani yardımın engelsiz ve sürekli bir şekilde sağlanması için her türlü çaba sarf edilmelidir. Nüfus giderek daha savunmasız hale gelmektedir ve kış yaklaşırken, ilave geçişlerin açılması da dahil olmak üzere, sahadaki ihtiyaçların tam olarak karşılanabilmesi için Gazze'ye insani yardım akışını arttırmaya devam etmeliyiz” denildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU BM'NİN ACİL ÇAĞRISINI TAM OLARAK FİNANSE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “BM kuruluşları ile diğer insani yardım aktörleri de dahil olmak üzere Filistin halkına 600 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurduk. Uluslararası toplumu BM'nin acil çağrısını tam olarak finanse etmeye çağırıyoruz” denildi.

Batı Şeria’da aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri kınanan açıklamada, “Suç işleyenlerden hesap sorulmalıdır” denildi.

Orta Doğu’daki bölgesel aktörlerin istikrarı bozucu faaliyetlerine son vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle İran'ı, Hamas, Hizbullah, Husiler ve diğer devlet dışı aktörlere destek vermekten kaçınmaya ve bu gruplar üzerindeki nüfuzunu bölgesel gerilimi azaltmak için kullanmaya çağırıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla birlikte çatışmanın daha fazla tırmanmasını ve daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” denildi.

"ANTİSEMİTİZM VE İSLAMOFOBİNİN HER TÜRLÜSÜNÜ KATEGORİK OLARAK REDDEDİYORUZ"

Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, "Husilere özellikle sivillere yönelik saldırıları ve uluslararası deniz yolları ile ticari gemilere yönelik tehditleri derhal durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırıların İran tarafından desteklendiğine inanmak için sebepler bulunmaktadır” denildi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın başlangıcından bu yana dünya genelinde nefret dolu söylemlerin artığına değinilen açıklamada, "Antisemitizm ve İslamofobinin her türlüsünü kategorik olarak reddediyoruz” denildi.

İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenlik, onur ve barış içinde yaşama konusunda eşit hakka sahip olduğu vurgulanan açıklamada, “Gazze için sürdürülebilir uzun vadeli çözümlerin koşullarının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere ortaklarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmaya kararlıyız.

Ayrıca daha geniş kapsamlı bir barış sürecine geri dönüldüğünü görmemiz gerekiyor. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin adil, kalıcı, güvenli ve barış içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme olan bağlılığımızı sürdürüyoruz” denildi.

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