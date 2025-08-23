Gazze ateşi önce Amsterdam'a oradan da Kiev'e sıçradı! Başbakan Schoof, Zelenskiy'e eşlik edemeyecek

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, koalisyondaki Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) bakanların istifasıyla ortaya çıkan politik gelişmeler nedeniyle planladığı Ukrayna ziyaretini iptal etti.

Schoof, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesindeki politik gelişmeler nedeniyle bugün Kiev'de olamayacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşme yerine telefon görüşmesi yaptığını belirten Schoof, "Kendisine Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğinin kararlılıkla devam edeceğine dair güvence verdim." ifadelerine yer verdi.

Schoof, Zelenskiy ile Trump-Putin Alaska görüşmesi ve Washington'daki Trump-Zelensky-Avrupa liderleri toplantısından sonraki durumu ele aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Putin şimdi mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına gelmeli. Kalıcı barışa, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirmeye ve Ukrayna halkına yönelik şiddeti durdurmaya gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekecek."

Rusya üzerindeki baskının sürdürüleceğini aktaran Schoof, "Yeni, güçlü yaptırımlar hazırlayarak baskıyı sürdüreceğiz. Ayrıca ortaklarımızla güvenlik garantileri hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Schoof, mümkün olan en kısa sürede desteğini bizzat göstermek için Ukrayna'ya seyahat edeceğine işaret ederek, ziyareti ertelediğini kaydetti.

HOLLANDA HÜKÜMETİNDE "İSRAİL" KRİZİ! İSTİFALAR PEŞ PEŞE

Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getiren ve koalisyon ortaklarının engellemesi sebebiyle istifa eden Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın ardından, hükümetteki diğer NSC'li balkanlar da istifa etmişti.