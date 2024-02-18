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    • Haberler > Dünya > Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı: İsrail güçleri cenazelerin alınmasına engel oluyor

    Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı: İsrail güçleri cenazelerin alınmasına engel oluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;de can kaybı 30 bine dayandı: İsrail güçleri cenazelerin alınmasına engel oluyor
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail tam kuşatma altına aldığı Gazze'de dünyanın 'ateşkes' çağrılarını dinlemeden saldırılarının şiddetini artırmaya devam ediyor. Son 24 saatte katledilen Filistinli sayısı 127 kişi daha artarak 28 bin 985'e yükseldi. Halen enkaz altında ve yol kenarında ölülerin olduğunu söyleyen Gazzeli yetkililer İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle cenazelerine ulaşamadıklarını aktardı. 

    İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hem savaş suçu ve hem de insanlık suçlarını işliyor. Tam kuşatma altındaki kentte insani durumu zora sokacak noktaların yanı sıra güvenli bölge ilan ettiği yerleri de hedef alan İsrail güçleri yardımların girişine de engel oluyor. Kentte kıtlık alarm düzeyine ulaşırken can kaybı ise her dakika artmaya devam ediyor. 

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

    CAN KAYBI 30 BİNE YAKLAŞTI

    İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğünü aktaran Kudra, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e yükseldiğini kaydetti.

    Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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