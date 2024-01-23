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    Gazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, katliamı farklı bir boyuta taşıdı. Gazzelilerin açlık çekmesini kullanan İsrail zalimlikte sınırı aştı. İsrail, özellikle sivillerin olduğu yerlere yemek kutusu şeklinde el bombası bırakmaya başladı.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, zalimliğin dozunu artırdı. Katliam için Filistlinlilerin açlığından faydalanmaya çalışan İsrail'in yemek kutusu şeklinde el bombası hazırladığı ortaya çıktı. Üstelik bu kutular çocuklar başta olmak üzere sivillerin çoğunlukta olduğu okullarda bulundu.

    GAZZE'DE AÇLIK GİDEREK ARTIYOR

    Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. İnsani yardımların hiç ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde Filistinliler un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladı. 

    Ekmek, un, et ve sebze bulamayan Filistinliler, yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

    Gazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı

    İSRAİL KATLİAM İÇİN "AÇLIĞI" KULLANIYOR!

    Sosyal medyada dolaşan bir görüntüye göre İsrail katliamı farklı boyuta taşıdı. İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde yemek kutusuna benzeyen el bombaları bırakmaya başladı. Kutuların el bombası olduğu da Han Yunus Valiliği'ndeki bazı patlayıcı mühendisleri tarafından doğrulandı. 

    Gazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı

    Videoda konuşan Filistinli'nin anlattığına göre İsrail bu bombaları özellikle okullara bırakıyor. Bu İsrail'in okullara sığınan çocuklar başta olmak üzere sivilleri doğrudan hedef alındığının açıkça bir delili. Kutuların açlıkla mücadele eden bir Gazzeli sivilin bulması, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açacak.

    BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

    Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > Gazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı
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