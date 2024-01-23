Gazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı

23 Ocak 2024 00:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 00:24

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, zalimliğin dozunu artırdı. Katliam için Filistlinlilerin açlığından faydalanmaya çalışan İsrail'in yemek kutusu şeklinde el bombası hazırladığı ortaya çıktı. Üstelik bu kutular çocuklar başta olmak üzere sivillerin çoğunlukta olduğu okullarda bulundu.

GAZZE'DE AÇLIK GİDEREK ARTIYOR

Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. İnsani yardımların hiç ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde Filistinliler un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

Ekmek, un, et ve sebze bulamayan Filistinliler, yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

İSRAİL KATLİAM İÇİN "AÇLIĞI" KULLANIYOR!

Sosyal medyada dolaşan bir görüntüye göre İsrail katliamı farklı boyuta taşıdı. İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde yemek kutusuna benzeyen el bombaları bırakmaya başladı. Kutuların el bombası olduğu da Han Yunus Valiliği'ndeki bazı patlayıcı mühendisleri tarafından doğrulandı.

Videoda konuşan Filistinli'nin anlattığına göre İsrail bu bombaları özellikle okullara bırakıyor. Bu İsrail'in okullara sığınan çocuklar başta olmak üzere sivilleri doğrudan hedef alındığının açıkça bir delili. Kutuların açlıkla mücadele eden bir Gazzeli sivilin bulması, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açacak.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu.