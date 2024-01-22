İsrail'den Hamas'a '2 aylık ateşkes' teklifi

22 Ocak 2024 23:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 23:47

İsrail, Hamas'a 'tüm rehinelerin serbest bırakılması' karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerisinde bulundu.

İsrail'in bu öneriyi Hamas'a arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısır aracılığyla ilettiği belirtildi. İsrail, bu süre içerisinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.

4 GÜNLÜK İNSANİ ARA 3 GÜN UZATILMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) 4 gün ara verilmiş ve geçici ateşkes başlamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes uzlaşısı kapsamındaki rehine takası mutabakatı çerçevesinde birçok İsrailli ve Filistinli rehine serbest bırakıldı. Katar, arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Ateşkes, 1 Aralık 2023'te sona erdi.