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    İsrail'den Hamas'a '2 aylık ateşkes' teklifi

    Kaynak: Reuters / Düzenleyen:

    İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti.

    İsrail&#039;den Hamas&#039;a &#039;2 aylık ateşkes&#039; teklifi
    Dünya Haberleri  / Reuters

    İsrail, Hamas'a 'tüm rehinelerin serbest bırakılması' karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerisinde bulundu.

    İsrail'in bu öneriyi Hamas'a arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısır aracılığyla ilettiği belirtildi. İsrail, bu süre içerisinde Hamas'ın elindeki tüm rehineleri bırakmasını talep ediyor.

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    İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) 4 gün ara verilmiş ve geçici ateşkes başlamıştı.

    İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes uzlaşısı kapsamındaki rehine takası mutabakatı çerçevesinde birçok İsrailli ve Filistinli rehine serbest bırakıldı. Katar, arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

    Ateşkes, 1 Aralık 2023'te sona erdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Reuters
    Hamas
    Haberler > Dünya > İsrail'den Hamas'a '2 aylık ateşkes' teklifi
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