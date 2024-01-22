İsrailli bakandan Netanyahu'ya tehdit! 'Saldırılar durdurulursa...'

22 Ocak 2024 20:06 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 20:16

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. 25 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken, en az 63 bin kişi de yaralandı. Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölgede halk yerinden edilirken ve açlıkla mücadele sürerken, İsrailli bakanlar ise saldırıların sürmesini istiyor.

"SAVAŞ DURDURULURSA HÜKÜMETTEN AYRILIRIM"

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin haftalık olağan toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini isteyen Ben-Gvir, "Savaşın durdurulmasına karar verilirse bu hükümetin bir parçası olmayacağım" ifadesini kullandı.

'SALDIRILARI ARTIRIN' ÇAĞRISI

Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.

Smotrich, "Rehineleri gerçekten eve getirebilmemizin ve burada egemen ve güvenli bir Yahudi devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu budur" dedi.