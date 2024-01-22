Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İsrailli bakandan Netanyahu'ya tehdit! 'Saldırılar durdurulursa...'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in aşırı sağcı bakanları Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesini istiyor. Ben Gvir, "Saldırılar durursa hükümetten ayrılırım" tehdidinde bulunurken, Bezalel Smotrich ise "Varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu budur" dedi.

    İsrailli bakandan Netanyahu&#039;ya tehdit! &#039;Saldırılar durdurulursa...&#039;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. 25 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken, en az 63 bin kişi de yaralandı. Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölgede halk yerinden edilirken ve açlıkla mücadele sürerken, İsrailli bakanlar ise saldırıların sürmesini istiyor.

    "SAVAŞ DURDURULURSA HÜKÜMETTEN AYRILIRIM"

    Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin haftalık olağan toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini isteyen Ben-Gvir, "Savaşın durdurulmasına karar verilirse bu hükümetin bir parçası olmayacağım" ifadesini kullandı.

    'SALDIRILARI ARTIRIN' ÇAĞRISI

    Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.

    Smotrich, "Rehineleri gerçekten eve getirebilmemizin ve burada egemen ve güvenli bir Yahudi devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu budur" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailBinyamin NetanyahuGazze
    Haberler > Dünya > İsrailli bakandan Netanyahu'ya tehdit! 'Saldırılar durdurulursa...'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail ordusu Gazze'deki bir tugayını daha geri çekti - Dünyaİsrail ordusu Gazze'deki bir tugayını daha geri çektiUkrayna'ya Polonya kredisi! Yeni savunma paketi yolda - DünyaUkrayna'ya Polonya kredisi! Yeni savunma paketi yoldaYabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor - DünyaBombalardan kurtulabilenler açlıktan kırılıyorRusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi - DünyaÜnlü iş adamı ve eşi öldüDemokrat Senato aday adayı Beydoun, ABD'deki İsrail lobisini böyle anlattı: 'Kongrede Biden'ın değil, Netanyahu'nun lafı geçer' - Dünya'Biden'ın değil, onun sözü geçer'Zehir tacirlerinin son durağı darağacı oldu: Vietnam'da uyuşturucu kaçakçısı 9 kişiye idam cezası - DünyaUyuşturucu kaçakçılarının son durağı darağacı olduSavaştan kaçan 30 bin sivile bomba yağmuru! İsrail, Han Yunus'taki sığınma merkezine saldırıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaSavaştan kaçan 30 bin sivilin üzerine bomba yağmuruİsrail'de halk Meclis'i bastı! İsrailli esir yakınları milletvekillerine hakaretler yağdırdı - Dünyaİsrail'de halk Meclis'i bastı!Önce füze attılar, sonra el sıkıştılar: Pakistan ve İran'da büyükelçiler görevlerine dönüyor - DünyaÖnce füze attılar, sonra el sıkıştılarTIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD - DünyaDünya İsrail'den nefret ediyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...