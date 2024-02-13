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    • 'Gazze'yi yakalım' diyen İsrailli vekilden skandal açıklama: Kim kurşun yediyse hak etmiştir

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    &#039;Gazze&#039;yi yakalım&#039; diyen İsrailli vekilden skandal açıklama: Kim kurşun yediyse hak etmiştir
    İsrail, Filistin, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in yargılandığı 'soykırım' davası öncesinde 'Gazze'nin yakılmasını' isteyen İsrailli milletvekili Nissim Vaturi yine bir skandal açıklama ile gündemde. Katledilen Filistinlileri 'terörist' ilan eden Vaturi, "Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir" dedi.

    İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmeye devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi'den skandal bir açıklama geldi. 

    'KİM KURŞUN YEDİYSE HAK ETMİŞTİR'

    Vaturi, dün mecliste yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde öldürdüğü Filistinlileri “terörist” diye niteledi.

    Meclisteki diğer milletvekilleriyle de tartışan Vaturi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını savunarak, “Kim (İsrail’den) bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir” ifadelerini kullandı.

    'GAZZE YAKILSIN' DEMİŞTİ

    Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum" demişti.

    Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız" ifadelerini kullanmıştı.

    28 BİNİ AŞKIN SİVİL KATLEDİLDİ

    Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinGazze
    Haberler > Dünya > 'Gazze'yi yakalım' diyen İsrailli vekilden skandal açıklama: Kim kurşun yediyse hak etmiştir
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