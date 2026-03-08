İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında İsrail’in en kritik kentleri ile Ürdün’deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik devasa bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Süper ağır savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni nesil 'Habir' füzelerinin ilk kez kullanıldığı operasyonda, Tel Aviv ve Birüssebi’deki stratejik askeri noktalar doğrudan hedef alındı.

"Gerçek Vaat 4" Operasyonunda 28. dalga: İran, Tel Aviv ve ABD üssünü "Habir" füzeleriyle vurdu!

ABD ÜSSÜ FÜZELERLE VURULDU

Açıklamada Ürdün’de bulunan ve ABD güçlerinin konuşlandığı El-Azrak Hava Üssü’nün füzelerle birkaç kez vurulduğu ifade edildi.

Devrim Muhafızları açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü füzelerle birkaç kez hedef alındı."

BİRÜSSEBİ’YE "SÜPER AĞIR" FÜZE SALDIRISI

İran ayrıca İsrail’deki bazı askeri hedeflerin de yeni nesil füzelerle vurulduğunu açıkladı: "İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu."

TAARRUZ OPERASYONLARI ARTIRILACAK

İran Silahlı Kuvvetleri de bu geceden itibaren saldırıların artırılacağını açıkladı. Fars Haber Ajansı’na konuşan bir askeri yetkili şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik saldırılarının artması nedeniyle Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacak."

STRATEJİK FÜZELER VE İHA’LAR DEVREDE

İranlı yetkili, ağır savaş başlığı taşıyan stratejik füzelerin kullanımının artırılacağını ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonların da genişletileceğini söyledi.

Yetkili, alınan kararın caydırıcılık amacı taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir cevap sağlamak için alınmıştır."

Haberle İlgili Daha Fazlası