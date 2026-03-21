İsrail'in, İran'da yürütüldüğü öne sürülen 'gizli bir elektromanyetik projede' görev alan iki bilim adamını suikastla öldürdüğü iddia edildi.

Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail Ordusu'nun İran'da dikkat çekici bir operasyona imza attığı iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; İran'da gizli bir proje üzerinde çalıştıkları öne sürülen iki bilim adamı hedef alındı.

Kanal 12 tarafından aktarılan bilgilere göre, Muhammed Ali Hudabehş ve Muhammed Rıza isimli bilim adamlarının, “İran’ın gizli elektromanyetik projesi”nin başında olduğu iddia edildi. Haberde, söz konusu isimlerin gece saatlerinde düzenlenen bir saldırıyla öldürüldüğünün tahmin edildiği ifade edildi.

GÜNLERCE TAKİP ETMİŞLER

İddialara göre, hedef alınan proje İsrail’in elektrik altyapısını devre dışı bırakmayı amaçlıyordu. İsrail’in, saldırıdan önce iki bilim adamını günlerdir takip ettiği de öne sürüldü.

Öte yandan, İran’ın daha önce hedef alınan bu projeyi yeniden aktif hale getirmeye çalıştığının tespit edildiği ileri sürüldü. Söz konusu projenin, Haziran ayında yaşanan ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmalarda da İsrail’in hedeflerinden biri olduğu iddia edildi.

