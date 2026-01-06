İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Faye Greenwood, nişanlısıyla çıktığı Fransa tatilinde şiddetli göğüs ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 saatlik saatlik bekleyişin ardından çeşitli tetkikler yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. ingiltere’ye dönen Greenwood’a kalp nakli için bir yıl beklemesi gerekebileceği söylenirken genç kadın yaşadığı şoku, "Böyle ciddi bir şeyin yaşanabileceğine inanamadım." sözleriyle anlattı.

İngiltere’nin Lewes bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki influencer Faye Greenwood, nişanlısıyla çıktığı Fransa tatilinde şiddetli göğüs ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Şikayetlerini önce yorgunluğa bağlayan Faye, acının dayanılmaz hale geldiğini vurgulayarak hastaneye başvurdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık altı buçuk saat boyunca acil serviste bekletilen kadının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. BBC’nin haberine göre, İngiltere’ye döndükten sonra Greenwod’a kalp nakli gerekebileceği ve uygun donörün bulunmasının bir yıla kadar sürebileceği söylendi. Ancak ülkesine döndüğünde donör beklenenden daha erken bulundu ve genç kadın dört ay içinde hastaneden taburcu edildi.

Faye Greenwood

"BİR FELAKET HİSSİ"

Sosyal medya kanallarında toplamda yaklaşık 1,6 milyon takipçisi bulunan çift, yaşadıkları olay karşısında şaşkına döndüklerini belirtti. Greenwood, yaşadığı zorlu süreci anlatırken şu ifadelerde bulundu:

“Böyle ciddi bir şeyin yaşanabileceğine inanamadım. Dünyanın üzerimize kapandığı, bir felaket hissi.”

Greenwood, özellikle gençlere kalp rahatsızlıklarının belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve bu işaretleri göz ardı etmemeleri çağrısında bulundu. “Eğer vücudunuzda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, çok basit bir belirti bile olsa mutlaka kontrol ettirin ya da doktorların sizi muayene etmesini talep edin” dedi.

