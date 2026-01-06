ABD’nin Nashville kentinde yaşayan Mike Yewdell, 2017 yılında kuru öksürük, gece terlemeleri, ayak bileklerinde kaşıntı ve kilo kaybı şikayetleriyle doktora başvurdu. İlk etapta zatürre olduğu düşünülen adama birçok tetkik yapıldı.Durumu giderek ağırlaşan Yewdell’in göğsünde 3 büyük tümör tespit edilerek adama 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu.

ABD’nin Nashville kentinde yaşayan Mike Yewdell, 2017 yılında yaşadığı öksürük, kaşıntı ve kilo kaybı şikayetlerini başta önemsemese de durumu kötüleşince doktora başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde, adamın akciğerlerinde sıvı biriktiği tespit edildi. İlk etapta zatürre olduğu düşünülen Yewdell’in durumu kısa sürede ağırlaştı.

Mike Yewdell

GÖĞSÜNDE 3 BÜYÜK KİTLE SAPTANDI

Doktorların önerisiyle BT taramasına alınan adamın göğsünde 3 büyük tümör tespit edildi. Tümörleri inceleyen uzmanlar, Yewdell’e 2. evre “büyük kitleli Hodgkin lenfoma” teşhisi koydu. Lenf sistemini etkileyen bu kanser türü, genellikle boyun ve göğüs bölgesindeki lenf bezlerinde başlıyor ve ilerledikçe vücudun farklı bölgelerine yayılabiliyor.

YOĞUN BİR TEDAVİ SÜRECİ GEÇİRDİ

Yewdell, teşhisin ardından kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre naklini kapsayan yoğun bir tedavi sürecine alındı. Aynı zamanda immünoterapiye yönelik bir klinik araştırmaya da katıldı. Aylar süren tedavi boyunca ailesinin yanında kalan Yewdell, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve günlük hayata yavaş yavaş dönmeye odaklandı.

Günden güne eridi, uyumak ise hayal oldu! Zatürre sandı, gerçek bambaşka çıktı

2019’DA KANSERİ YENDİ

2018 yılının ortalarına gelindiğinde sağlık durumunda belirgin bir iyileşme görülen Yewdell, 23 Ekim 2019’da resmen kanseri yendiğini öğrendi. Şimdi herhangi bir tedavi görmeyen Yewdell, iş hayatına geri dönerek kanser araştırmaları için yüz binlerce dolarlık bağış toplanmasına katkı sağladı.

“HAYATIMI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ”

Bugün hayat tarzını tamamen değiştirdiğini söyleyen Yewdell, sağlıklı beslenmeye, hareketli bir yaşama ve anı dolu dolu yaşamaya öncelik verdiğini belirtiyor. “Her sabah uyanmak benim için yeni bir şans” diyen Yewdell, yaşadıklarının hayata bakışını kökten değiştirdiğini ifade ediyor.

