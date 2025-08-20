Görenleri hayran bıraktı! 'Ateş topu' geceyi gündüze çevirdi: O anlar kamerada

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu.

"Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Amatör kameralara yansıyan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde ateş topunun hızlı bir şekilde dünyaya doğru düştüğü görüldü. Ortaya çıkan kuvvetli ışık, geceyi gündüze çevirdi. Yaşanan hava olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girdikten sonra yanmasıyla oluşan bir "ateş topu" olduğunu değerlendiren uzmanlar, meteorun okyanusa düşmüş olabileceğini belirtti.