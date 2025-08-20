Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Görenleri hayran bıraktı! 'Ateş topu' geceyi gündüze çevirdi: O anlar kamerada

Görenleri hayran bıraktı! 'Ateş topu' geceyi gündüze çevirdi: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya’nın farklı bölgelerinden gözlenen ve "ateş topu" olarak bilinen parlak meteor, yaydığı ışıkla geceyi gündüze çevirdi. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu.

Görenleri hayran bıraktı! 'Ateş topu' geceyi gündüze çevirdi: O anlar kamerada - 1. Resim

"Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi.

Görenleri hayran bıraktı! 'Ateş topu' geceyi gündüze çevirdi: O anlar kamerada - 2. Resim

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Amatör kameralara yansıyan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde ateş topunun hızlı bir şekilde dünyaya doğru düştüğü görüldü. Ortaya çıkan kuvvetli ışık, geceyi gündüze çevirdi. Yaşanan hava olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girdikten sonra yanmasıyla oluşan bir "ateş topu" olduğunu değerlendiren uzmanlar, meteorun okyanusa düşmüş olabileceğini belirtti.

