Gümrük vergileri kendi üreticisini vurdu! Verim de düşünce kriz baş gösterdi

ABD’nin Ohio eyaletinde çiftçilik yapan yedinci kuşak çiftçi Brian Harbage, mısır, soya ve yem bitkileri üretiminin yanı sıra büyük bir sığır işletmesini yönetiyor. Ancak son iki yıl, hem iklim krizinin hem de Trump yönetiminin tarım politikalarının etkisiyle son derece zor geçti.

Geçen yıl, doğu mısır kuşağında mahsullerin yalnızca yüzde 20’si hasat edilebildi. Haziran–Ekim döneminde yaşanan kuraklık, ülke genelinde çiftçilere 11 milyar dolarlık kayıp yaşattı. Harbage, “İyi bir ürün yetiştirmiştik ama yağmur birden kesildi. Verimimiz en az yüzde 25–30 düştü” dedi.

"ALIMLAR CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ"

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre, bu yıl ise aşırı yağışlar, ekilen mısır ve soya alanlarında hastalık ve zararlı baskısını artırdı. Harbage, planlanan ekimin gecikmesi ve mahsulün olgunlaşma süresinin kısalmasının verimi düşürdüğünü belirtti.

ABD’de mısır ve soya, ülke tarımının iki en önemli ürünü olarak 2025 hasadı öncesi çiftçiler, iklim dalgalanmaları, artan maliyetler ve uluslararası talebin düşük olmasından kaynaklı zorluklarla karşı karşıya. Harbage, “Tarım endişeliler için değil. Biz her zaman kriz yöneticisiyiz” dedi.

Çin, 2023-24 döneminde ABD’den 24,9 milyon ton soya ithal etti ve 13,2 milyar dolarlık harcama yaptı. ABD’nin ikinci büyük soya pazarı Meksika ise 6 milyon tonun altında kaldı. Trump yönetiminin 2017’den itibaren uygulamaya koyduğu tarifeler, Çin’in ABD soya ve mısır alımlarını ciddi biçimde düşürdü.

"ÇİFTÇİYE BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Harbage, tarifeler konusunda, “Uzun vadede ülkeye faydası olabilir ama kısa vadede çiftçilere büyük zarar veriyor” değerlendirmesini yaptı. Ürünlerini ihraç edemeyen çiftçiler düşük fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

Trump yönetimi, çiftçileri desteklemek için önümüzdeki on yıl için 60 milyar dolarlık sübvansiyon açıklasa da eleştiriler devam ediyor. Bazı eleştirmenler, fonların büyük üreticilere ve belirli bölgelere aktarıldığını, aile çiftliklerine yeterince ulaşmadığını belirtiyor.

ABD Tarım Bakanlığı ve Amerikan Soya Derneği yetkilileri, düşen fiyatlar ve yükselen girdi maliyetlerinin çiftçileri zorladığını, hava koşullarının planlamayı daha da güçleştirdiğini ifade ediyor. Bu yıl Indiana ve Ohio’da yaşanan öğleden sonra fırtınaları erken büyüyen bitkileri öldürdü, ardından kuzey mısır yaprak lekesi, gri yaprak lekesi ve tar spot gibi hastalıklar ortaya çıktı.

Harbage, mahsullerini hastalıklara karşı ilaçlamasına rağmen sıcak ve nemli yaz koşullarının etkilerini azaltamadığını söyledi. Ayrıca mısırını tüketiciye göndermeden önce kurutmak için ek propan harcaması yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Harbage, Trump bugün çiftliğine gelse vereceği mesajı şöyle özetledi: