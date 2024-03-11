Gündeme damga vuran fotoğraf sonrası Kate Middleton'dan özür geldi

Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından 2 ay sonra ilk kez kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı ve tepki çeken fotoğraf için özür diledi.

İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından 2 ay sonra ilk kez görüntülendi. Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayımladı. Kate mesajında, “Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Galler Prensesinin üç çocuğu ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği belirtildi.

AJANSLAR FOTOĞRAFI GERİ ÇEKTİ

Getty, Reuters, Associated Press ve AFP gibi haber ajansları fotoğrafı geri çekti. Reuters fotoğraf editörleri, Kate'in kızının hırkasının kolunun bir kısmının düzgün hizalanmadığını ve bunun da görüntünün değiştirildiğini düşündürdüğünü söyledi.

MİDDELETON'DAN ÖZÜR

Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

"Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum" diyen Kate, "Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.