Güney Afrika'dan İsrail'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı!

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkenin yürütme başkenti Pretorya'da düzenlediği basın açıklamasında, "Güney Afrika, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Filistinlilere yönelik katliamlar katlanarak arttı ve insani krizin kontrol altına alınması için ateşkesin gerekli olduğunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lamola, BM’nin Gazze’deki nüfusun tamamının akut gıda güvensizliği yaşadığını ortaya koyan raporun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı geçici tedbirlerin uygulanmaması ya da ateşkesin sağlanmamasının insan eliyle kıtlığa yol açacağı yönündeki endişeleri doğruladığını söyledi.

"ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

İsrail'in Gazze’de yaşamı sürdürmek için gerekli araçları yok ettiğini vurgulayan Lamola, bu durumun soykırım niyetinin başka bir kanıtı olduğunu belirtti. Lamola, “Her iki taraftan da tüm rehinelerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz.” dedi.

GAZZE'DE KITLIĞA İLİŞKİN BM RAPORU

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı. IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. Divan, 26 Ocak 2024'te açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması için ve soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, aynı yıl 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti. Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.