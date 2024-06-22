Gürcistan'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünün Oni olduğunu belirten AFAD, sarsıntının büyüklüğünün 4 olduğunu açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan'daki depremin derinliğinin 14,63 km olduğu ifade edildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya