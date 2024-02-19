Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Haiti’de aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu

    Haiti’de aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Haiti’de aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Haiti’nin güneyinde bir kasabada yaşayan aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, ailenin zehirlenmiş olabileceğini düşünüyor.

    Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.

    AİLE ZEHİRLENMİŞ OLABİLİR

    Yetkililer, aile üyelerinin ölüm nedenlerinin henüz bilinmediğini belirtti. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'in bu ayın başlarında hazırladığı bir rapora göre, ölümler çetelerle bağlantılı olmasa da Haitili suç grupları, kısmen işyerlerinden, bölge sakinlerinden ve kaçırılan kurbanların ailelerinden zorla alınan paralar nedeniyle giderek güçlendi.

    Geçen yıl, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Karayip polisi şiddeti bastırmaya çalışırken çeteler yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden oldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kızıldeniz'de imdat çağrısı! ABD duyurdu, Husiler İngiliz gemiyi vurdu - DünyaKızıldeniz'de imdat çağrısıSıkı dostluktan ezeli düşmanlığa: İran-ABD ilişkileri nasıl altüst oldu? - DünyaSıkı dostluktan ezeli düşmanlığa: İran-ABD ilişkileri nasıl altüst oldu?Gazze için ilişkileri tamamen koparttı! Brezilya İsrail büyükelçisini sınır dışı etti - DünyaGazze için ilişkileri tamamen koparttı!Lübnan alev alev! İsrail savaş uçakları Gazziye'yi vurdu - DünyaLübnan alev alev! İsrail, Gazziye'yi vurduBölgesel gerilim Mısır ekonomisini vurdu! Süveyş Kanalı'nın geliri yarı yarıya azaldı - DünyaSüveyş Kanalı'nın geliri yarı yarıya azaldıUkrayna: İki Rus savaş uçağını düşürdük - Dünya'İki Rus savaş uçağını düşürdük'Navalny'nin cezaevinde ölümünde çelişki yumağı: 'Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü' - Dünya'Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü'Akıbetleri araştırılıyor! Rusya-Ukrayna savaşında 23 bin kişi kayıp - DünyaRusya-Ukrayna savaşında 23 bin kişi kayıpKremlin'den batıya 'Navalny' tepkisi: Devlet adamlarına yakışmayacak açıklamalar - DünyaKremlin: Navalny'nın cenazesiyle ilgilenmiyoruzTrump için bağış kampanyası! Üç günde 415 bin dolar topladılar - DünyaÜç günde 415 bin dolar topladılar
    Sonraki Haber Yükleniyor...