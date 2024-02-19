Haiti’de aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu

Haiti’nin güneyinde bir kasabada yaşayan aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, ailenin zehirlenmiş olabileceğini düşünüyor.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.

AİLE ZEHİRLENMİŞ OLABİLİR

Yetkililer, aile üyelerinin ölüm nedenlerinin henüz bilinmediğini belirtti. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'in bu ayın başlarında hazırladığı bir rapora göre, ölümler çetelerle bağlantılı olmasa da Haitili suç grupları, kısmen işyerlerinden, bölge sakinlerinden ve kaçırılan kurbanların ailelerinden zorla alınan paralar nedeniyle giderek güçlendi.

Geçen yıl, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Karayip polisi şiddeti bastırmaya çalışırken çeteler yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden oldu.