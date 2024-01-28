Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile makamında bir araya geldi.
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ı beraberindeki heyetle birlikte makamında kabul etti.
GAZZE HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da X hesabından yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.
Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi