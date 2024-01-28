Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile makamında bir araya geldi.

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 17:59 - Güncelleme:

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