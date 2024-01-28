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    • Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile makamında bir araya geldi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
    ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ı beraberindeki heyetle birlikte makamında kabul etti.

    GAZZE HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da X hesabından yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

    Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

    Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ABD
    Haberler > Dünya > Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
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