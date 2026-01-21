Suriye'nin eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi ve "Hama Kasabı" olarak bilinen Rıfat Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Esad, yıllarca süren sürgün, iktidar mücadelesi, Hama'da katliam suçlamaları ve yolsuzluk davalarıyla geçen çalkantılı bir hayat sürmüştü.

Suriye siyasi tarihinin kilit isimlerinden, eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad, 88 yaşında doğal nedenlerden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldü. Muhalifler tarafından 1982'de Hama'da yaşanan ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırması nedeniyle "Hama Kasabı" olarak anılan Esad, yıllarca süren sürgün hayatı ve iktidar mücadelesiyle biliniyordu.

1970 darbesinde Hafız Esad'ın iktidara gelmesine yardım eden eski bir ordu subayı olan Rıfat Esad, ağabeyinin demir yumrukla kurduğu yönetimde güçlü bir figür haline geldi. Ancak, Hafız Esad'ın 2000'deki ölümünden sonra yeğeni Beşar Esad'a karşı başlattığı güç mücadelesi başarısızlıkla sonuçlandı ve Rıfat Esad uzun yıllarını çoğunlukla Fransa'da geçirdiği sürgünde yaşadı.

Hama Kasabı Rıfat Esad öldü: İktidar hırsı ve sürgünle geçen bir hayat

NEDEN "HAMA KASABI" DENİLDİ?

Rıfat Esad’ın siyasi kariyerinin en karanlık sayfalarından biri, Hafız Esad döneminde yönetime karşı en büyük tehditlerden biri olan 1982’deki Müslüman Kardeşler ayaklanmasını bastırmasıydı. Üç hafta süren ve 10 binden fazla kişinin öldüğü bu saldırı, Beşar Esad'ın yıllar sonra kendi yönetimine karşı çıkan isyanlarla mücadele şekline de model olarak gösterildi. Bağımsız izleme grupları, Hama'da hayatını kaybeden sivil sayısının 30 bin ile 40 bin arasında olduğunu iddia ederken, İsviçre Başsavcılığı Mart 2024'te Rıfat Esad'ı Hama'daki eylemlerinden dolayı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılayacağını duyurmuştu.

SÜRGÜN VE HUKUKİ SORUNLAR

Avrupa'da zengin bir iş insanı olarak hayat kuran Esad, yolsuzluk soruşturmalarının odağı haline geldi. 2020 yılında bir Fransız mahkemesi, Suriye devletinden zimmetine geçirdiği fonlarla Fransa'da milyonlarca euroluk mülk edindiği gerekçesiyle onu dört yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu mülklerin yanı sıra Londra'daki bir mülküne de el konulması kararlaştırıldı.

Hapis cezasından kaçmak için 2021'de Suriye'ye dönen Esad, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından 2024'te tekrar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası