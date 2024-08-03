Hamas Başkan Vekili Halid Meşal'dan, Heniyye'nin cenaze töreninde sert tepki: Büyük zannettiğimiz ülkelerin öyle olmadığını gördük

Hamas Başkan Vekili Halid Meşal, İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze töreninde dünya gündemine oturan açıklamalarda bulundu. Birçok ülkeyi eleştiren Meşal, Katar'a ve törene katılanlara teşekkür etti. Türkiye adına da bir heyet Doha'da bulunmuştu.

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye'nin cenaze töreni Katar'da düzenlendi. Başkent Doha'da defnedilen Heniyye'nin cenaze töreninde konuşan Hamas Başkan Vekili Halid Meşal'in sözleri gündem oldu

"BÜYÜK ZANNETTİĞİMİZ BİRÇOK ÜLKENİN ÖYLE OLMADIKLARINI GÖRDÜK"

İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılanlara teşekkür eden Meşal, bazı ülkeleri de hedef tahtasına koydu. Eleştirilerde bulunan Hamas Başkan Vekili Halid Meşal, "Büyük zannettiğimiz birçok ülkenin öyle olmadıklarını gördük" dedi.

Meşal, Katar'ın büyüklüğünün ise bir gerçek olduğunu belirtti.

Katar'a teşekkür eden Meşal, "O her zaman büyüklüğünü gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Meşal, "Buraya kadar gelip acımızı paylaşan kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine devam etti.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, değişik parti gruplarından milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile katıldıklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadeleriyle saldırıyı kınayan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından suikasta tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerine yer verdi.