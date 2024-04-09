Hamas'tan Türkiye mesajı: Anlaşmaya taraf olabilir

Hamas, Türkiye'nin Gazze için attığı adımlardan övgüyle bahsetti. Ülkenin hem diplomatik hem yardım alanında Filistin için üstlendiği mücadeleyi takdirle karşılayan Hamas'tan, "İşgal devleti (İsrail) hiçbir anlaşmaya uymuyor, dolayısıyla bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayabilecek tarafların bulunması gerekiyor. İşte Türkiye, bu muhtemel anlaşmanın uygulanmasının sağlanmasında ana taraflardan biri olabilir" açıklaması geldi.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti.

Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkiler ile Türkiye'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"

Türkiye'nin Gazze'yle resmi ve halk düzeyindeki dayanışmasını takdir eden Ebu Zuhri, "Resmi olarak Türk hükümetinin yürüttüğü diplomatik ve yardım çabaları oldukça iyi, bunu takdir ediyoruz ve bu desteğin geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz çünkü Gazze'yi hedef alan bir Batılı koalisyonla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Savaşın şiddetli olduğunu ve İsrail'in Batı'nın tam desteğiyle her türlü korkunç silahı kullandığını, Türkiye'nin bu savaşın durmasını sağlamak için İslami bir koalisyona liderlik edebileceğini kaydeden Ebu Zuhri, "Bunu, Türkiye'nin konumunu takdir ettiğimizden, bu rolden duyduğumuz gururdan ve Türkiye'nin bölgede ileri ve öncü bir ülke olduğuna ve çok şey yapabileceğine olan inancımızdan dolayı söylüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE ATEŞKESE TARAF OLABİLİR"

Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'ye resmi ve halk düzeyinde yaptığı insani yardımların tür-miktar itibarıyla iyi ve seçkin olduğunu, miktarların artırılması konusunda Türklerle koordinasyon halinde olduklarını aktardı.

"Hamas'ın Türk liderliğiyle ilişkisi ileri düzeydedir ve Filistin direnişinin meşru bir direniş, Hamas'ın da bir Filistin ulusal kurtuluş hareketi olduğunu vurgulayan Türkiye'nin tutumu, gurur duyduğumuz ileri ve seçkin bir tutumdur." diyen Ebu Zuhri, ABD ve Batı'nın Haması terörizmle ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimlerinin engellenmesine katkıda bulunan bu pozisyonun önemli olduğunu ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı.

Ebu Zuhri, Hamas'ın Türkiye'nin Gazze'de yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının garantör ülkeleri arasında yer alması yönündeki talebine ilişkin de "İşgal devleti (İsrail) hiçbir anlaşmaya uymuyor, dolayısıyla bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayabilecek tarafların bulunması gerekiyor. İşte Türkiye, bu muhtemel anlaşmanın uygulanmasının sağlanmasında ana taraflardan biri olabilir." dedi.

"DİRENİŞ GÜÇLÜDÜR VE ŞİDDETLİDİR"

Hamas yetkilisi, Filistin direnişinin İsrail işgaline karşı hala dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "Filistin direnişi sahada, işgalcilere karşı çok güçlüdür ve şiddetlidir." dedi.

Filistinli direnişçilerin Han Yunus'ta İsrail ordusuna yönelik "kahramanca operasyonlar" gerçekleştirdiğine işaret eden Ebu Zuhri, tüm bunların direnişin hazırlığını, planlarını, savaşa devam etme ve mücadele kudretini ortaya koyduğunu kaydetti.

İSLAM DÜNYASINA SERT MESAJ

Ebu Zuhri, "Gazze'deki savaş bir yılın ikinci yarısına giriyor. Filistin halkımıza yönelik saldırıyı durdurabilecek bir adım atmaksızın ümmetin gelişmeleri izlemekle yetinmesi zor ve zalimcedir." ifadeleriyle İslam dünyasına mesaj verdi.

Ramazan ayının bittiğini, Gazze Şeridi'nin ise ölüm, yıkım ve açlık başta olmak üzere her türlü acıyı tattığını vurgulayan Ebu Zuhri, İslam dünyasının hem halklar hem devletler düzeyinde istisnai bir tavır takınarak harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Ebu Zuhri, İslam dünyasına ABD ve İsrail'e karşı yeni baskı mekanizmaları oluşturması çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"ABD'nin tutumu işgal devletiyle aynıdır. ABD Başkanı Joe Biden'ın tek istediği, Filistin direnişinin elindeki (İsrailli) esirleri geri getirmeye çalışmak ve Filistin halkını mücadele etmekten alıkoymaktır.

Onun için savaş durmayacaktır ancak biçimi değişebilir. Bu nedenle biz ümmet olarak bu gelişmeyle başa çıkmak ve Gazze halkına yönelik saldırının gerçek anlamda durdurulmasını sağlamak için konumlarımızı ve mekanizmalarımızı değiştirmeliyiz."