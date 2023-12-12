Hapishanede öldü, cansız bedeni alan aile şaşkına döndü! Cesedin kalbi yok...

12 Aralık 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:42

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Independent

ABD'nin Alabama eyaletinde Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir mahkum, hayatını kaybetti. Hapishanede hayatını kaybeden mahkumun cesedi ailesine 5 günlük çabanın ardından teslim edildi. Cenazeyi teslim alan aile ise büyük şok yaşadı.

BOYNUNDA MORARMA, KAFASINDA ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Fox News, hapishanede ölen Brandon Dotson'ın ailesinin, cesedin Ceza İnfaz Kurumu'ndan (ADOC) çıkarılması için 5 gün boyunca uğraştığına, ceset aileye teslim edildiğinde ise 'boynunun arkasında morarma ve kafasında aşırı şişlik' olduğuna dikkat çekti.

Davaya göre; aile bağımsız bir otopsi yapması için patolog tuttu. Pataloğun yaptığı çalışma sonrası adamın kalbinin göğüs boşluğundan çıkarıldığı ortaya çıktı. Aile, kalbin nerede olduğunu ya da kimin aldığını bilmediklerini söylüyor. Aynı zamanda Dotson'ın ölümüne neyin sebep olduğunu da tam olarak bilmiyorlar.

"ÖLÜMÜN GERÇEK NEDENİ GİZLENDİ" İDDİASI

Dava dilekçesinde, "Alabama Ceza İnfaz Kurumu Dotson'a otopsi yaptı ve kalbini çıkardı, böylece ölümün gerçek nedenini gizledi" ifadesi yer aldı.

Ayrıca dilekçede yer alan ifadeler arasında şu cümle de bulunuyor: "Davalılar bu eylemi gerçekleştirerek, davacıyı bağımsız bir otopsi yoluyla merhumun nasıl öldüğünü belirleme olanağından mahrum bırakan kilit kanıtları kasıtlı veya sorumsuzca yok etmiş ya da değiştirmiştir."

AİLE, KALBİN GERİ GETİRİLMESİNİ İSTİYOR

Aile, bağımsız bir patolog tarafından incelenebilmesi için Dotson'ın kalbinin geri getirilmesini istediklerini belirtti. Ailenin avukatı Law & Crime'a yaptığı açıklamada, "Kalbin nerede olduğunu halen bilmiyoruz. Cezaevlerindeki kişilerin zarar görmesini engellemek devletin sorumluluğudur" dedi.

ORGAN, TIP FAKÜLTESİNE VERİLMİŞ OLABİLİR

Davada Alabama Ceza İnfaz Kurumu, Ventress Cezaevi müdürü, Alabama Adli Tıp Departmanı müdürü ve ismi açıklanmayan cezaevi çalışanları sanık olarak yer alıyor.

Ayrıca Alabama Birmingham Heersink Tıp Fakültesi de kalbin 'muhtemel alıcısı' olduğu iddiasıyla davalı olarak gösteriliyor. Dava dilekçesinde, eyalet Ceza İnfaz Kurumu'nun daha önce tıp öğrencilerine laboratuvar çalışmalarında kullanmaları için 'insan organları ve dokuları' sağlaması gerekçe gösteriliyor.