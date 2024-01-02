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    Harvard rektörü Claudine Gay, İsrail baskısına yenilerek istifa etti

    Harvard rektörü Claudine Gay İsrailli lobilerin baskıları sonucu istifa etti. Gay, antisemitik faaliyetlere izin verdiği iddiasıyla eleştirimiş, Harvard yönetimi siyasi baskılara rağmen, Gay'i görevde tutma yönünde karar almıştı. Ancak baskılara 20 gün dayanabildiler.

    Harvard rektörü Claudine Gay, İsrail baskısına yenilerek istifa etti
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'deki Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

    Harvard Üniversitesinden bazı öğretim görevlileri, "imajı zedelenen" üniversitenin yeniden yapılandırılmasını istemiş, bazıları da Gay'in istifa etmesi gerektiğini bildirmişti. 

    'İSRAİL BASKISI' İSTİFA GETİRDİ

    Kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi dolayısıyla eleştirilen Rektör Gay'e yönelik istifa baskısı artarken, kendisine desteğini bildiren Yönetim Kurulu üyeleri de bazı öğretim görevlilerince istifaya çağrılmıştı. Ancak hem Gay hem de Yönetim kurulu baskılara 20 gün dayanabildi. Harvard'ın özgürlükçü rektörü istifa etti.

    2 REKTÖR SİYONİST LOBİYE YENİLDİ

    Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti. İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

    Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill da baskıların ardından geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HarvardClaudine Gay
    Haberler > Dünya > Harvard rektörü Claudine Gay, İsrail baskısına yenilerek istifa etti
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