İngiltere’de bir hayvanat bahçesinde üç yaşındaki çocuk, tanımadığı bir adam tarafından timsahların yaşadığı havuza atıldı. Küçük çocuğu kurtarmak için gözünü kırpmadan 50 timsahın yaşadığı çukura atlayan işletme sahibinin eşi muhtemel bir faciayı önledi. Leğen kemiği kırılan çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli akıl sağlığı merkezine kapatıldı.

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesindeki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi’nde yaşanan olay ülkeyi şoke etti. İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre, üç yaşındaki bir çocuk, hayvanat bahçesini ziyaret eden 30 yaşındaki bir erkek tarafından yaklaşık 4,5 metre yükseklikteki platformdan timsahların bulunduğu bölüme fırlatıldı.

Olay sırasında çevrede bulunan ziyaretçiler büyük panik yaşarken, hayvanat bahçesi sahibinin eşi Tracey Johnson çocuğu kurtarmak için hiç tereddüt etmeden çukura atladı.

Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğu timsahların arasına attı

HİÇ DÜŞÜNMEDEN 50 TİMSAHIN İÇİNE ATLADI

Tanıkların ifadelerine göre Johnson, yaklaşık 50 timsahın bulunduğu alana girerek küçük çocuğu güvenli bölgeye çekmeyi başardı. Olayda çocuğun kolunun ve leğen kemiğinin kırıldığı, açıklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine akın eden yetkililer, çocuğu hastaneye kaldırdı. Yaralanmaların tamamının düşme sonucu mu yoksa hayvanların müdahalesi nedeniyle mi meydana geldiği ise araştırılıyor.

AKIL SAĞLIĞI MERKEZİNE KAPATILDI

Polis, şüpheli ile çocuk arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını ve ikilinin birbirini tanımadığını söyledi. Yerel kaynaklar, şüphelinin zihinsel engelli olduğunu ve olay sırasında bir bakıcı eşliğinde hayvanat bahçesinde bulunduğunu öne sürdü. İlk olarak cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınan şüphelinin daha sonra bir akıl sağlığı merkezine sevk edildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı tropikal sürüngen bölümünde çok sayıda timsah ve aligatör bulunuyor. Bölüm, soruşturma kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Düşüncelerimiz ve dualarımız çocuk ve ailesiyle birlikte” denildi. Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, küçük çocuğun hayat mücadelesi sürüyor. İngiltere’de büyük yankı uyandıran olay, hayvanat bahçelerinde güvenlik önlemleri ve özel bakım gerektiren bireylerin gözetimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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