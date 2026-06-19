ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre Onur Madalyası töreninde yaşadığı kısa süreli aksaklık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Binbaşı Dockery'ye madalyasını takdim eden ABD Başkanı, nişanın klipsini uzun süre takamadı. Uzun uğraşlar sonucu pes eden Trump, madalyayı düğümleyerek sabitledi. 80 yaşındaki Başkanın zor anları, sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Kongre Onur Madalyası töreninde üç askeri personeli ve gaziyi onurlandırdı. Ancak tören sırasında yaşanan bir an, ödül sahiplerinden çok Trump’ın hareketlerinin konuşulmasına neden oldu.

DAKİKALARCA UĞRAŞTI AMA KAPATAMADI

Binbaşı Nicholas Dockery’ye madalyayı takdim eden Trump’ın, nişanın klipsini takarken zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Daily Beast’in aktardığına göre, Trump madalyayı takmadan önce Dockery’nin sırtına dostça vurdu. Ardından nişanı askerin boynuna yerleştirmeye çalışan Trump’ın, klips sistemini birkaç kez denemesine rağmen kapatamadığı görüldü.

Madalya töreninde zor anlar! 80 yaşındaki ABD Başkanı dakikalarca uğraştı, asker neye uğradığını şaşırdı

ÇÖZÜMÜ 'DÜĞÜMLEMEDE' BULDU

Büyük uğraşların ardından mekanizmayı bırakıp şeridi elle bağlayan Trump’ın, madalyayı düğümleyerek sabitlediği görüntülere yansıdı. Nişanın boyunda eğri durması ve askerin boğazını sıkması da dikkatlerden kaçmadı.

“BEN DE KENDİME VERMEK İSTERDİM”

Tören öncesinde konuşan Trump, ödüle ilişkin açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

ABD Başkanı, “Bu yüksek askeri nişanı sadece birkaç kişi aldı. Ben de kendime vermek istedim ancak bunun mümkün olmadığı söylendi” sözleriyle salondakileri güldürdü.

Madalya töreninde zor anlar! 80 yaşındaki ABD Başkanı dakikalarca uğraştı, asker neye uğradığını şaşırdı

Öte yandan Trump, ülkenin en yüksek askeri nişanı olan Kongre Onur Madalyası’nı emekli Deniz Piyade Binbaşı James Capers, merhum Deniz Piyade Albay John Ripley ve Kara Kuvvetleri Binbaşı Nicholas Dockery’ye takdim etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Capers ve Ripley’nin Vietnam Savaşı’ndaki kahramanlıkları, Dockery’nin ise Afganistan’daki görev sırasında sergilediği cesaret nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Madalya töreninde zor anlar! 80 yaşındaki ABD Başkanı dakikalarca uğraştı, asker neye uğradığını şaşırdı

Yıllar süren değerlendirme ve girişimlerin ardından verilen Kongre Onur Madalyaları, savaş alanında gösterilen üstün cesaret ve fedakârlığın sembolü olarak sahiplerine ulaştı. Ancak törende yaşanan kısa süreli teknik aksaklık ve Trump’ın madalyayı takarken verdiği görüntüler, ödül töreninin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

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