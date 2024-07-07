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Hindistan'da 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 6 katlı bina çöktü, 7 kişi ölürken 15 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar bir binanın çökmesine neden oldu. 6 katli binanın çökmesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu bildirildi.

BİNADA 30 DAİRE BULUNUYOR

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, 2017 yılında inşa edilen binada 30 dairenin bulunduğu ve büyük çoğunluğunun boş olduğu belirtiliyor.

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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