Hindistan'da 6 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü var

BİNADA 30 DAİRE BULUNUYOR Hindustan Times gazetesinin haberine göre, 2017 yılında inşa edilen binada 30 dairenin bulunduğu ve büyük çoğunluğunun boş olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlgili Haberler Hindistan'da ayin dehşeti! Ölü sayısı 100'ü geçti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar bir binanın çökmesine neden oldu. 6 katli binanın çökmesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu bildirildi.