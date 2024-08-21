Hindistan'da ilaç fabrikası bomba gibi patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hindistan'da bir ilaç fabrikasında meydana gelen patlama ile facia yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk verilere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 30 yaralanan oldu.
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia'ya ait bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte bölgede dehşet dolu anlar yaşandı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını aktardı.
Patlamanın fabrikada öğle arasına denk gelmesi nedeniyle daha büyük bir felaketin önüne geçtiği vurgulandı.
PATLAMA NEDENİ BİLİNEMİYOR
Yaralılar hastaneye kaldırılırken yakın bölgelerden onlarca itfaiye aracı yangını söndürmek için olay yerine doğru hareket etti.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
Alanın yoğun dumanla dolduğunu, kurtarma operasyonlarının bu nedenle engellendiği belirtildi.
Fabrikada binden fazla çalışanın olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı