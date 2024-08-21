Hindistan'da ilaç fabrikası bomba gibi patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da bir ilaç fabrikasında meydana gelen patlama ile facia yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk verilere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 30 yaralanan oldu.