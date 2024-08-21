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Hindistan'da ilaç fabrikası bomba gibi patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da ilaç fabrikası bomba gibi patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da bir ilaç fabrikasında meydana gelen patlama ile facia yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk verilere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 30 yaralanan oldu.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia'ya ait bir ilaç fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte bölgede dehşet dolu anlar yaşandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını aktardı.

Patlamanın fabrikada öğle arasına denk gelmesi nedeniyle daha büyük bir felaketin önüne geçtiği vurgulandı.

PATLAMA NEDENİ BİLİNEMİYOR

Yaralılar hastaneye kaldırılırken yakın bölgelerden onlarca itfaiye aracı yangını söndürmek için olay yerine doğru hareket etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Alanın yoğun dumanla dolduğunu, kurtarma operasyonlarının bu nedenle engellendiği belirtildi.

Fabrikada binden fazla çalışanın olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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