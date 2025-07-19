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Hindistan’da Müslümanlara karşı buldozer operasyonu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Dış Haberler
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Hindistan’da Müslümanlara karşı buldozer operasyonu! Ölü ve yaralılar var
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hindistan’ın Assam eyaletinde Bengalce konuşan Müslümanlara yönelik düzenlenen tahliye operasyonu kanlı bitti. Polis, Paikan Ormanı’nda yapılan müdahale sırasında gerçek mermi kullandı; en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan’ın Assam eyaletinde Bengalce konuşan Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen tartışmalı tahliye operasyonunda tansiyon yükseldi.

Paikan Rezerv Ormanı’nda yürütülen müdahale sırasında polisin gerçek mermi kullanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Yaralılar, eyaletin başkenti Guwahati’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hindistan’da Müslümanlara karşı buldozer operasyonu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

3.500 AİLE YERİNDEN EDİLDİ

Scroll haberine göre, sadece geçtiğimiz ay Assam’ın dört bölgesinde gerçekleştirilen en az beş tahliye işlemi sonucunda yaklaşık 3.500 aile yerinden edildi. Resmi gerekçe, ormanlık alanların korunması olarak gösterildi. Ancak tahliye edilenler, bu bölgelerde orman ilan edilmeden çok önce yaşadıklarını öne sürüldü.

Haziran ayında da Goalpara yakınlarındaki Hasilabeel bölgesinde benzer gerekçeyle 690 Müslüman ailenin evi yıkılmıştı.

SARMA: EYLEMLER DEVAM EDECEK

Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma, olaylardan sonra yaptığı açıklamada kararlılığını şu sözlerle yineledi:

“Eylemler devam edecek, ormanlarımızı ve yerli halkın toprak haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız"

Sarma, daha önce yaptığı açıklamalarda, Bengal kökenli Müslümanları “yasadışı Bangladeşli göçmenler” olarak tanımlamış ve bu kişilerin tahliye edilmesini savunmuştu.

Hindistan’da Müslümanlara karşı buldozer operasyonu! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

"BULDOZER ADALETİ"

Sarma'nın yönetimi, ülkenin farklı eyaletlerinde uygulamaya konulan ve halk arasında “buldozer siyaseti” olarak adlandırılan tahliye ve yıkım politikalarıyla eleştirilmekte.

Geçen yıl Yeni Delhi'deki tarihi bir cami, “orman alanını yasadışı yapılardan temizleme” gerekçesiyle yıkılmıştı. Caminin Hindistan devleti kurulmadan önce inşa edildiği ortaya çıkmıştı.

MODİ HÜKÜMETİNE VE SARMA'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sarma'nın söylemleri muhalefet cephesinde de yankı buldu.

INC’den Supriya Shrinate ve TMC milletvekili Saket Gokhale, Sarma’nın eski ABD Başkanı Barack Obama’ya yönelik "Hüseyin Obama" ifadesini eleştirerek, bu yaklaşımın Hindistan’daki Müslümanlara yönelik düşmanlığın bir yansıması olduğunu savundu.

Delhi Üniversitesi profesörü Apoorvanand Jha ise, Sarma’nın Müslümanlara yönelik açıklama ve eylemlerinin "nefret içerikli" olduğunu ve "görevde kalma hakkını kaybettiğini" yazdı.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Son tahliyelerin ardından Assam genelinde binlerce kişi sokaklara döküldü. Tahliyelere karşı çıkan göstericiler, özellikle Müslümanların hedef alındığını savunarak tepki gösterdi.

Assam, 2019’daki Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası protestolarından bu yana geniş çaplı direniş ve kitlesel protestoların merkezi olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Dış Haberler

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