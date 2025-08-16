Hindistan'da yangın faciası: 2'si çocuk 5 kişi can verdi

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Bengaluru kentinde bir binada yangın faciası yaşandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bengaluru'nun işlek bir caddesinde yer alan binanın plastik ürün imalatı yapılan bölümünde yangın çıktı.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin yangın nedeniyle mahsur kaldığını belirten yetkililer, itfaiye ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Haberde, yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.