Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan'da yangın faciası: 2'si çocuk 5 kişi can verdi

Hindistan'da yangın faciası: 2'si çocuk 5 kişi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da yangın faciası: 2&#039;si çocuk 5 kişi can verdi
Yangın, Hindistan, Çocuklar, Kaza, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Bengaluru kentinde bir binada yangın faciası yaşandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bengaluru'nun işlek bir caddesinde yer alan binanın plastik ürün imalatı yapılan bölümünde yangın çıktı.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin yangın nedeniyle mahsur kaldığını belirten yetkililer, itfaiye ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Haberde, yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Prof. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 Baltık ülkesinden ABD'ye hatırlatma: Ukrayna kendi geleceğini tayin etmelidir - Dünya"Ukrayna kendi geleceğini tayin etmelidir"İsrail'de aşırı sıcaklar can aldı! Bir haftada 3 kişi öldü - Dünyaİsrail'de aşırı sıcaklar can aldı! Bir haftada 3 kişi öldüTüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi - DünyaTüm uçuşlar iptal! Havayolu şirketinde büyük 'grev' kriziRusya açıkladı: Ukrayna'da iki bölgeyi ele geçirdik! - DünyaRusya açıkladı: İki bölgeyi ele geçirdik!Gümrük vergileri kendi üreticisini vurdu! Verim de düşünce kriz baş gösterdi - DünyaGümrük vergileri kendi üreticisini vurdu!Putin, Kremlin'den Alaska zirvesini değerlendirdi! Krizin nedeni barışın da temeli olmalıdır  - DünyaPutin, Kremlin'den Alaska zirvesini değerlendirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...