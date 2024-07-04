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Haberler > Dünya > Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor

Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hizbullah İsrail&#039;den komutan Nasr&#039;ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor
Gazze, İsrail, Lübnan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah da karşı saldırıya geçti. İsrail askeri üslerini hedef alan Hizbullah'ın, 20 İHA ve 200 roketle saldırdığı belirtildi.

Gazze'de Filistinli sivilleri katleden İsrail, Lübnan'ı da vurmaya devam ediyor. İsrail'in son yaptığı saldırıda Hizbullah'ın saha komutanlarından Nasr'ın ölümü roketlerin ateşlenmesine neden oldu.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın tecrübeli saha komutanı Nasır'ın Sur'da öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Ordu, Nasır'ın Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın "Aziz Birliği"nin başındaki üst düzey komutanlardan olduğu ve İsrail'e sınır hattında düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu savundu.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Nasır'ın öldürüldüğü saldırıda bir başka mensubu Muhammed Hassan Haşşab'ın (27) da hayatını kaybettiğini belirtti.

Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor - 1. Resim

HİZBULLAH İSRAİL'İN MİSİLLEMESİNE ROKETLERLE CEVAP VERDİ

İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi. The Times of Israel'in haberine göre Hizbullah, kuzey sınırında İsrail askeri üslerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor - 2. Resim

LÜBNAN SINIRINDA KARŞI SALDIRILAR BAŞLADI

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail topraklarına 20 İHA gönderdi ve yaklaşık 200 roket fırlattı.

İlk belirlemelere göre Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, bölgede saldırı nedeniyle büyük çaplı yangın başladığı aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor - 3. Resim

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor - 4. Resim

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

Hizbullah İsrail'den komutan Nasr'ın intikamını 200 roketle saldırarak alıyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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