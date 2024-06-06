Hızla batan başkent hükümeti harekete geçirdi, yeni merkez belli oldu

Başkent Cakarta'nın hızla 'batması' nedeniyle Endonezya hükümetinin başlattığı başkenti taşıma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Endonezya hükümeti, ülkenin mevcut başkenti Cakarta'da yaşayan 10 milyon kişiyi doğal afetler ve altyapı sorunları gibi nedenlerle hızla batmaya başlayan başkentten taşımak istediğini açıklamıştı. Çalışmalarda sona yaklaşıldı.

YÜZDE 80 TAMAMLANDI

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde 'Nusantara' olarak adlandırılan yeni başkentte incelemelerde bulundu. Yeni başkente taşınmanın yüzde 80 tamamlandığını belirten Widodo, temiz suyun bağlanmasıyla gelecek ay yeni ofisinden çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Yapımı devam eden Başkanlık Sarayı önünde konuşan Widodo, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin ağustostaki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Su deposunda incelemelerde bulunan ve üniversite ile okulların temel atma törenlerine katılan Widodo, havalimanı inşaatının da ağustosta tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Bu arada, 2019 yılında duyurulan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen başkentin taşınması planının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

AMAÇ MİLLİ SERVETİ ÜLKE GENELİNE YAYMAK

Widodo hükümeti, ülke nüfusunun yüzde 60’tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava adasındaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da aktarmıştı.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan’da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.