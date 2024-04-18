Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye övgüsü: Bölgenin önemli aktörü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, pazartesi günü EUCO toplantıları için gittiği Brüksel'de önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, Türkiye'nin bölgede önemli bir jeopolitik aktör olduğunun altını çizdi. Rutte ayrıca Türkiye'nin NATO müttefiki olarak terörle mücadele, güvenlik, iklim değişikliği, enerji ve göç başta olmak üzere birçok alanda AB'nin ortağı olduğunu vurguladı.

Hollanda Başbakanı yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Avrupa Konseyi gündeminde yer alacağını belirtti.

AB ve Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerini sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Rutte, Türkiye ile bağların güçlendirilmesi için ne gibi adımlar atılması gerektiğini düşünmenin faydalı olacağını ifade etti.

İRAN-İSRAİL GERGİNLİĞİ

Rutte, açıklamasında İran'ın İsrail'e yönelik "pervasız" saldırılarının Avrupa Konseyi'nde de ele alınacağını söyledi. Hollanda Başbakanı, EUCO'nun İran ve İran bağlantılı grupların İsrail'e karşı daha fazla düşmanca eylemde bulunmaktan kaçınması için ne gibi adımlar atılması gerektiğini araştıracağını belirterek, bölgedeki gerilimin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARI

EUCO'nun bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Rusya'nın füze ve drone saldırılarıyla Ukrayna şehirlerini ve özellikle enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Rutte, Ukrayna'nın hava savunması başta olmak üzere daha fazla ekonomik ve askeri desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Güçlü bir Avrupa ekonomisinin daha güçlü bir jeopolitik konum sağlayacağını ve üçüncü taraflara bağımlılığı azaltacağını düşünen Rutte, AB'de büyümenin artırılması amacıyla bu konunun EUCO'da da görüşüleceğini belirtti.