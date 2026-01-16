Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama sonrası bir evde yangın çıktı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, sokakta bulunanlar acil bir şekilde tahliye edildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası bir evde yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Hollandada patlama! Ev cayır cayır yandı, ortalık savaş alanına döndü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, dar bir sokakta meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Yetkililer, henüz patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Patlamanın olduğu tarihi sokakta bulunanlar tahliye edildi.

