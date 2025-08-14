Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland ilinde dün akşam saatlerinde 34 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu yeşillik alana çakıldı.

Balonun hızla yere çarptığını söyleyen yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"BALON BİRKAÇ KEZ SEKTİ"

İtfaiye ve kurtarma ekibi çalışanı Jan Willem Zwart, olayla ilgili verdiği demeçte "Balon birkaç kez sekti ve insanların sepetten düşmesine neden oldu. Ağır yaralandılar ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldılar." dedi.

Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.