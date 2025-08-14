Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var

Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hollanda&#039;da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hollanda'da 34 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland ilinde dün akşam saatlerinde 34 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu yeşillik alana çakıldı.

Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Balonun hızla yere çarptığını söyleyen yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"BALON BİRKAÇ KEZ SEKTİ"

İtfaiye ve kurtarma ekibi çalışanı Jan Willem Zwart, olayla ilgili verdiği demeçte "Balon birkaç kez sekti ve insanların sepetten düşmesine neden oldu. Ağır yaralandılar ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldılar." dedi.

Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yapay zeka çocuklar için tehdit mi? ChatGPT hakkında endişe verici bulgular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı - DünyaHayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktıJaponya, Bayraktar TB2'yi envantere alıyor! Görev gücü kuruldu - DünyaJaponya, Bayraktar TB2'yi envantere alıyor!Pakistan'da kutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaKutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı varPetrol rafinerisi vuruldu, Nükleer santral alev aldı! Rusya ve Ukrayna'da peş peşe patlama - DünyaPetrol rafinerisi vuruldu, Nükleer santral alev aldı!Pasifik’te korkutan sarsıntı! Tonga’da 6, Japonya’da 5,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi - DünyaPeş peşe deprem! 6 ve 5.1 ile sallandılar13 yaşındaki gencin inanılmaz kurtuluşu! 73 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 11 gün komada kaldı - Dünya11 gün komada kaldı! Doktorlar inanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...