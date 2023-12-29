Hollanda'dan Rusya çıkışı! 'Savaşa hazırlıklı olmalıyız'

29 Aralık 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:47

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Martin Wijnen, ülkesinde yayın yapan De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, ordunun ihtiyaçlarına ve önlerindeki sürece dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda'nın, tıpkı Rusya'nın sınır komşuları İsveç, Finlandiya ve diğer Baltık ülkeleri gibi olası bir savaşa hazır olmaları gerektiğini söyledi.

'ARAMIZDAKİ UZAKLIĞA GÜVENMEYİN'

Wijnen, bu durumun "herkesin miğfer takmaya" hazır olması gerektiği anlamına gelmediğini ifade ederken, "Hollanda'nın, işler ters gittiğinde tüm toplumun hazır olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Rusya ile aralarındaki 1500 kilometrelik uzaklığa güvenmemeleri gerektiğini ve vatandaşlarından, garanti altında olduklarını düşünmemelerini istediğini söyleyen Wijnen, "Rusya'nın anladığı tek bir dil var, o da güçlü bir ordu." değerlendirmesinde bulundu.

Wijnen, bu tür önlemlerin alınabilmesi için Savunma Bakanlığındaki personel açığının giderilmesinin elzem olduğunu ifade etti.