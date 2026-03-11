İran'ın savaşı bahane ederek kapattığı Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler yaşandı. Tayland bandıralı gemiye Hürmüz Boğazı yakınlarında füze saldırısı düzenlendi. Gemideki 23 kişilik mürettebatın 3'ünden haber alınamadığı öğrenildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile bölgede sıcak günler yaşanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere misillemesinin ardından boğazdaki ticari gemi trafiği de azalmıştı.

Birçok geminin boğaz yakınlarında beklediği belirtilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türklere ait 15 geminin Hürmüz'de bulunduğunu belirtti.

TAYLAND BANDIRALI GEMİYE SALDIRI

Bölgedeki gelişmeler dikkatle izlenirken; Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir limandan Hindistan'a gitmek üzere hareket eden Tayland bandıralı dökme yük gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Geminin, Hürmüz Boğazı'nı geçmesinin ardından iki füzeyle saldırıya uğradığı, arka bölümünde ve makine dairesinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Hürmüz Boğazında gemiye füzeli saldırı

MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Tayland vatandaşı 23 kişilik mürettebattan 20'sinin cankurtaran botlarıyla Umman'daki bir limana ulaştığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi. Umman Donanmasından birliklerin, gemide olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazında gemiye füzeli saldırı

Tayland Donanmasının da mürettebatın tamamının Tayland'a güvenli dönüşü için gerekli işbirliklerini yaptığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası