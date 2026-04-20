Hürmüz Boğazı’nda kriz derinleşiyor. İran ve ABD’nin karşılıklı abluka kararları sonrası geçişler durma noktasına gelirken, yüzlerce ticari gemi bölgede mahsur kaldı.

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yeniden yükseldi. İran ve ABD’nin karşılıklı olarak uygulamaya koyduğu ablukalar, deniz trafiğini neredeyse tamamen kilitledi. Gemi takip verilerine göre, pazar gününden bu yana boğazdan yalnızca dört gemi geçiş yapabildi.

İran, cuma günü yaptığı açıklamada boğazı yeniden açacağını duyurmuştu. Ancak ABD’nin İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemiler için kısıtlamaları kaldırmaması üzerine Tahran yönetimi cumartesi günü geçişleri yeniden durdurdu. İran, boğaza yaklaşan gemilerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Geçiş yapabilen sınırlı sayıdaki gemiler arasında ABD yaptırımı altındaki İran bayraklı Nova Crest de yer aldı. Bunun yanı sıra Axon I adlı gaz tankerinin Körfez’e girişine izin verilirken, G Summer ve Starway isimli gemilerin rotalarında ani değişiklikler yaptığı gözlendi.

27 GEMİ ROTA DEĞİŞTİRDİ

ABD ordusu ise ablukanın başladığı günden bu yana 27 gemiye rota değiştirme talimatı verildiğini açıkladı. Yaptırım kapsamındaki bazı gemilerin ABD müdahalesi sonrası İran limanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Öte yandan bölgede güvenlik riski de artıyor. Hindistan, iki gemisine ateş açıldığı gerekçesiyle İran’a diplomatik protesto verirken, Fransa bayraklı bir konteyner gemisinin de kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğu ve hasar aldığı açıklandı.

Kısa süreli açılmaya rağmen boğazdaki yoğunluk azalmadı. Verilere göre Basra Körfezi’nde 750’den fazla ticari gemi beklerken, bunların yaklaşık yarısını petrol ve doğalgaz tankerleri oluşturuyor. Uzmanlar, krizin uzaması halinde küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

