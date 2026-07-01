Hürmüz'de sıcak saatler! İran'ın belirlediği rotadan çıkan yük gemisi karaya oturdu
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda seyir koridorunu terk eden yabancı bayraklı bir yük gemisinin sığ sulara girerek karaya oturduğunu duyurdu. Tahran yönetimi, bölgeden geçen gemilerin belirlenen rotalara uyması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
- Gemi, İran tarafından belirlenen seyir koridorunu terk ederek sığ sulara girdi.
- İran devlet televizyonu, geminin adını ve bayrağını paylaşmadı.
- İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde gemilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nin talimatlarına uyması gerektiğini belirtti.
- DMO, daha önce kaptanları, gemi sahiplerini ve denizcilik şirketlerini uyararak belirlenen güzergah dışındaki geçişlerin olumsuz olaylara yol açabileceğini ifade etti.
- ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesi kapsamında, İran 60 günlük mayın temizleme süresince bölgedeki ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamakla sorumlu.
Hürmüz Boğazı'nda yabancı bayraklı bir yük gemisi, İranlı yetkililerin gemilerin geçişi için belirlediği rotanın dışına çıktıktan sonra karaya oturdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, gemi İran tarafından belirlenen seyir koridorunu terk ederek sığ sulara girdi ve karaya oturdu. Haberde geminin adı ve hangi ülke bayrağını taşıdığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde gemilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nin talimatlarına uyması gerektiğini vurguladı. Haberde ayrıca, DMO’nun daha önce kaptanlar, gemi sahipleri ve denizcilik şirketlerini Basra Körfezi'nde "yetkili rota" olarak belirlenen güzergahın dışındaki geçişlerin telafisi mümkün olmayan olaylara yol açabileceği konusunda defalarca uyardığı ifade edildi.
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ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesi kapsamında İran’ın bölgede mayın temizleme faaliyetlerinin yürütüldüğü 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamakla sorumlu olduğu biliniyor.