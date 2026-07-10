Ukrayna’nın İHA saldırılarıyla enerji altyapısı ağır darbe alan Rusya genelinde baş gösteren benzin kıtlığı nedeniyle ucuz yakıt arayan Rus sürücüler komşu Kazakistan sınırına akın ederken, iç piyasasını korumak isteyen Astana yönetimi 60 farklı yolda polis kontrol noktaları kurarak araçlara günde tek geçiş kotası getirdi.

Ukrayna’nın yaygın insansız hava aracı saldırılarıyla enerji altyapısı ağır darbe alan Rusya genelinde benzin kıtlığı giderek şiddetini artırıyor. Rus sürücülerin ucuz yakıt temin etmek için akın ettiği komşu Kazakistan, kendi iç piyasasını korumak amacıyla petrol ürünleri üzerindeki denetimini en üst seviyeye çıkardı.

Astana yönetimi, Rusya ile uzanan uzun sınırı boyunca tam 60 farklı yolda yeni polis kontrol noktaları kurarak yasa dışı yakıt akışını durdurmak için düğmeye bastı.

ARAÇLARA GÜNDE TEK GEÇİŞ HAKKI: BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Sınır hatlarında "benzin turizmini" engellemek için kurulan polis noktalarının yanı sıra radikal sınır kısıtlamaları da devreye sokuldu. Kazak yetkililer, sınır kontrol noktalarından geçiş yapacak kamyon ve otomobillerin günde yalnızca bir kez geçiş yapmasına izin veren yeni bir kota sistemi getirdi.

Rusya’da bir litre yüksek oktanlı benzinin fiyatı şu anda Kazakistan’dakinden yaklaşık yüzde 40 daha yüksek seyrediyor ve bu uçurum her geçen gün büyüyor.

Fiyat farkı nedeniyle Rus araçları küçük miktarlardaki yakıtları bile yasa dışı yollarla Rusya’ya taşımaya başladı. Bu durum Batı Kazakistan, Aktobe ve Pavlodar dahil olmak üzere Kazakistan’ın kuzey bölgelerindeki benzin istasyonlarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

ÜÇ TON KAÇAK YAKIT YAKALANDI: İHRACAT YASAĞI 6 AY DAHA UZATILIYOR

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Kayirkhan Tutkyshbayev, yakıtın "gri" ihracatı için gizli ek yakıt tankları kullanan araçları tespit etmek üzere özel bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Yapılan operasyonlarda düzinelerce kaçakçılık girişimi engellenirken, ele geçirilen kaçak benzinin toplam miktarı üç ton olarak açıklandı.

İç piyasayı güvenceye almak isteyen Kazakistan Enerji Bakanlığı, halihazırda yürürlükte olan benzin ve dizel ihracat yasağını 6 ay daha uzatmayı planlıyor. Hazırlanan yeni kararname taslağına göre, kağıt üzerinde serbest ticareti garanti eden Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üyesi ülkeleri de kapsayan bu yasak, gelecek yılın 22 Mayıs tarihine kadar yürürlükte kalacak. Yasak kapsamında sadece hükümet kararlarıyla gerçekleştirilen insani yardımlar ve özel tedarik durumları istisna tutulabilecek.

KIRGIZİSTAN PETROL İSTEDİ RUSYA'NIN GAZ TALEBİ YALANLANDI

Ukrayna'nın saldırıları sebebiyle Rus petrol tedariki kesintiye uğrayan bir diğer EAEU üyesi Kırgızistan, Astana yönetiminden kapıları açmasını istedi. Bişkek yönetiminin yasağın kaldırılması ve kendilerine petrol ürünü sağlanması yönündeki talebini doğrulayan Bakan Yardımcısı Tutkyshbayev, hükümetin bu konuyu değerlendirdiğini belirtti.

Tutkyshbayev, Rusya’nın Haziran ayı sonlarında Kazakistan'dan 50 bin tona kadar gaz ithal etmek istediğine dair basında çıkan iddiaları ise kesin bir dille yalanlayarak Moskova’dan resmi bir talep gelmediğini açıkladı.

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