BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Beni Hayyan beldesi yakınlarında kaynağı bilinmeyen bir patlamanın devriye gezen UNIFIL askerlerinin araçlarına zarar vermesi sonucu 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Biri ağır 2 UNIFIL askerinin de yaralandığı olayın araştırılması için soruşturulma başlatıldığı aktarıldı.

Son 24 saat içinde UNIFIL askerlerinin ölümüyle sonuçlanan ikinci olayın yaşandığı ve yaşamını yitiren UNIFIL askerlerinin sayısının 3'e yükseldiğine dikkati çekilen açıklamada, hayatını kaybeden için taziye, yaralananlar için de geçmiş olsun mesajı verildi.

Lübnan'da çatışan taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin ve mülklerinin güvenliğini sağlaması ve UNIFIL askerlerinin hayatını tehlikeye atabilecek her türlü eylemden de kaçınması gerektiği yinelendi.

UNIFIL birliklerine yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Dün, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

UNIFIL'İN KURULUŞU VE 1701 SAYILI KARAR

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

