İki uçak çarpışması VİDEO İZLE Tokyo'daki uçak kazasında ölü, yaralı var mı? SON DURUM

2 Ocak 2024 14:01 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:20

Tokyo'da iki uçak çarpışması VİDEO izle! Dünden beri 7'nin üzerinde depremlerle sallanan Japonya'da uçak kazası yaşandı. Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı. Uçak kazasında ölü, yaralı var mı? SON DURUM

UÇAK KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, Japon yayın kuruluşu NHK uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

İKİ UÇAK ÇARPIŞMASI VİDEO İZLE

Uçağın inişi sırasında içeriden çekilen ve durduktan sonra dumanların kabini doldurduğu anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte, Tokyo'da yaşanan iki uçak çarpışmasına dair son görüntüler ve detaylar...

Japon Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden, 5 kişiye ulaşılamazken, pilot kurtuldu.