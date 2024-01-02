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    İki uçak çarpışması VİDEO İZLE Tokyo'daki uçak kazasında ölü, yaralı var mı? SON DURUM

    Japonya’nın başkenti Tokyo’da meydana gelen iki uçak çarpışması sonrası uçak kazası aramaları yükseldi. Tokyo uçak kazasında ölü yararı var mı, merak ediliyor. Japonya'nın Haneda Havalimanı’nda sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağından gelen son bilgiler haberimizde. İki uçak çarpışması Tokyo VİDEO İZLE

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tokyo'da iki uçak çarpışması VİDEO izle! Dünden beri 7'nin üzerinde depremlerle sallanan Japonya'da uçak kazası yaşandı. Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı. Uçak kazasında ölü, yaralı var mı? SON DURUM

    UÇAK KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

    Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, Japon yayın kuruluşu NHK uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

    İKİ UÇAK ÇARPIŞMASI VİDEO İZLE

    Uçağın inişi sırasında içeriden çekilen ve durduktan sonra dumanların kabini doldurduğu anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte, Tokyo'da yaşanan iki uçak çarpışmasına dair son görüntüler ve detaylar...

    Japon Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden, 5 kişiye ulaşılamazken, pilot kurtuldu. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > İki uçak çarpışması VİDEO İZLE Tokyo'daki uçak kazasında ölü, yaralı var mı? SON DURUM
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