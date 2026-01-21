Yeni bir rapor, dünyadaki 32 fosil yakıt şirketinin, küresel karbondioksit emisyonlarının yarısından sorumlu olduğunu gösterdi. Uzmanlar, iklim hedeflerini imkansız kılan bu şirketleri "tarihin yanlış tarafında durmakla" suçladı ve elde edilen verilerin hukuki süreçlerde hesap sormak için kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünya genelinde iklim krizini tetikleyen karbondioksit (CO2) emisyonlarının yarısının, 32 fosil yakıt şirketi grubundan kaynaklandığı ortaya çıktı. "InfluenceMap" adlı düşünce kuruluşunun hazırladığı son rapor, bu şirketlerin eylemlerinin iklim hedeflerini nasıl sabote ettiğine dair sert eleştirileri beraberinde getirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan rapora göre, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco en büyük devlet kontrollü kirletici olarak belirlenirken, Amerikan petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil de en büyük yatırımcı odaklı kirletici oldu. İklim aktivistleri ve uzmanlar, önde gelen fosil yakıt şirketlerini "iklim eylemini sabote etmekle" ve "tarihin yanlış tarafında olmakla" suçladı.

EN ÇOK EMİSYON ÜRETEN 20 ŞİRKETİN 17'Sİ DEVLET KONTROLÜNDE

Diğer taraftan, "Carbon Majors" raporunda en çok emisyon üreten 20 şirketin 17'sinin devlete ait fosil yakıt üreticilerinden oluşması, küresel ısınmayla mücadeledeki siyasi engelleri vurguladı. Bu 17 şirket, aralarında Suudi Arabistan, Rusya, Çin, İran, BAE ve Hindistan'ın bulunduğu, Aralık ayındaki Cop30 BM iklim zirvesinde önerilen fosil yakıt aşamalı sonlandırma planına karşı çıkan ülkeler tarafından kontrol ediliyor.

Saudi Aramco’nun çoğu ihraç edilen petrolden olmak üzere 1.7 milyar ton karbon dioksit üretiminden sorumlu olduğu görüldü. ExxonMobil’in fosil yakıt üretimi ise 610 milyon ton karbondioksite yol açtı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN HEDEFİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Raporda, Covid pandemisi sırasındaki kısa süreli düşüşün ardından fosil yakıt yakımının devam etmesiyle karbon emisyonlarının yıllık rekor seviyelere yükselmeye devam ettiği belirtildi. Paris İklim Anlaşması'nın 1.5 derece hedefine ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında düşmesi gerekirken, bu hedefin artık imkansız olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

InfluenceMap'ten Emmett Connaire, küresel emisyonların her yıl giderek daha az sayıdaki yüksek emisyonlu üreticide yoğunlaştığını ve buna rağmen genel üretimin artmaya devam ettiğini belirtti.

SORUMLULAR BEDELİNİ ÖDEYECEK Mİ?

Raporun dikkat çeken bir diğer yönü ise, Carbon Majors veri tabanının artan hesap verebilirlik çabalarına sağladığı kanıtlar oldu. Bu veri tabanı, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinin emisyonlarıyla onlarca ölümcül sıcak hava dalgasını doğrudan ilişkilendiren analizlere zemin hazırladı. Ayrıca, aşırı sıcağa bağlı trilyonlarca dolarlık ekonomik kaybın tek tek fosil yakıt şirketlerine atfedilmesini de sağladı.

Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi Başkanı Rebecca Brown, elde edilen kanıtların arttığını ve uluslararası mahkemelerin fosil yakıt üretimi ile iklim yıkımı arasındaki bağları giderek daha net kurduğunu; bu durumun, büyük kirleticilerin fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırması ve bedelini ödemesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

