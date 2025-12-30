İngiliz basını, Türkiye’nin Kızıldeniz’e doğrudan erişim sağlayacak bir askeri üs planını gündemine taşıdı.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler askeri, diplomatik ve ekonomik alanlarda hızla derinleşirken, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı bölgede yeni bir kırılmaya neden oldu.

Middle East Eye’da yer alan değerlendirmede, bu kararın sıradan bir diplomatik adım olmadığı, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında Türkiye’nin artan etkisine karşı atılmış hesaplı bir hamle olarak görüldüğü aktarıldı.

Türkiye’nin son 13 yılda Somali’de inşa ettiği kapsamlı altyapı, güvenlik ve devlet kapasitesi sayesinde bölgede “vazgeçilmez aktör” konumuna yükseldiği hatırlatıldı.

Somaliland, 1990’ların başında tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine rağmen bugüne kadar hiçbir ülke tarafından tanınmıyordu. İsrail’in hamlesi, Somali merkezli dengeleri altüst etti.

VİZE KRİZİ GERİLİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kararın hemen ardından İsrailli gazeteciler Hargeisa’ya seyahat etmek istedi. Uluslararası havayolu şirketleri, yolculuk için Mogadişu’dan vize alınmasını şart koştu.

İsrail’in tanıma girişimi sahada karşılık bulmadı. Vize kararı Tel Aviv'i zor durumda bıraktı.

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN SERT TEPKİ

İsrail’in Somaliland adımı, son 13 yıldır Somali’de yoğun yatırım ve askeri varlık oluşturan Türkiye başta olmak üzere birçok bölgesel aktörün tepkisini çekmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri dışında Arap ülkelerinin büyük bölümü karara karşı çıktı. Ankara, İsrail’in bu hamlesini doğrudan hedef aldı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

"GAZZE, HUSİLER VE KIZILDENİZ HATTI"

İsrail’in Somaliland hamlesinin arkasında Gazze savaşı ve Yemen merkezli Husi tehdidi yer alıyor. Ansar Allah hareketi, Gazze’de yaşananlar sonrası İsrail’i doğrudan hedef aldı. Somaliland’ın Yemen’in karşı kıyısında bulunması, Bab el-Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz erişimi açısından İsrail’e stratejik avantaj sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN SOMALİ’DEKİ DERİN VARLIĞI NE DURUMDA?

Türkiye, Somali’de limanlar, askeri eğitim akademisi, Mogadişu Havalimanı yönetimi, enerji, ticaret ve eğitim projeleriyle güçlü bir konumda bulunuyor.

Mogadişu’da dünyanın en büyük büyükelçiliklerinden birine sahip olan Ankara, Afrika Boynuzu’nda askeri ve diplomatik ağırlığını sürdürüyor.

İSRAİL’İN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR

İsrailli gazeteci Amichai Stein, İsrail’in Somaliland adımının Husiler kadar Türkiye’nin bölgedeki etkisini dengelemeye dönük olduğunu söyledi. Türkiye’nin Somali’de askeri üsleri bulunurken, BAE’nin de bölgede benzer bir varlığı yer alıyor. Afrika Boynuzu, küresel güç rekabetinin merkezine oturdu.

ERDOĞAN-SOMALİ HATTINDA KRİTİK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Somali açıklarında Türk gemileri tarafından yürütülen sismik enerji çalışmalarının sonuçları da masaya gelecek. Ankara’nın, Somaliland’ın hak iddia ettiği bölgelerde yeni askeri üs ve liman planları uzun süredir gündemde.

TÜRK-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE YENİ KRİZ

Türkiye-İsrail ilişkileri 2023’ten bu yana sert şekilde geriledi. Ankara, İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçladı ve ticaret ambargosu uyguladı. Suriye’de yaşanan gelişmeler, Hamas süreci ve ABD’nin Gazze planları ilişkileri daha da gerginleştirdi. İsrail ise Yunanistan ve Kıbrıs ile askeri ortaklık mesajları verdi.

SOMALİLAND İÇ DENGELERİ KARIŞIK

Somaliland’da ayrılmaya karşı çıkan çok sayıda kabile bulunuyor.

Hargeisa yönetiminin bağımsızlıkta ısrar etmesi halinde ülke içi dengelerin daha da sarsılacağı konuşuluyor. Mogadişu’daki merkezi yönetimle yaşanan sorunlar, İsrail’in ülkede manevra alanı bulmasına zemin hazırlıyor.

İSRAİL’İN HAMLESİ BÖLGEDE KRİZİ BÜYÜTÜYOR

Afrika Boynuzu Sosyal Politika ve Kalkınma Merkezi’nden Abdifatah Hassan Yusuf, Somaliland yönetiminin bölgesel ve küresel güç rekabetlerine dahil olmak istemediğini aktardı. Buna rağmen İsrail’in kararı, Türkiye, Somali, Gazze ve Kızıldeniz hattında yeni bir kriz başlığını beraberinde getirdi.

"TÜRKİYE SOMALİ’DE ASKERİ ÜS İNŞASINI HIZLANDIRDI

Diğer yandan Mısır basını Türkiye’nin Somali’de yeni bir askeri üs inşasını hızlandırdığını yazdı.

Haberde, İsrail’in Somaliland’da askeri üs kurma yönündeki adımının ardından Ankara’nın Somali hükümetine bağlı Kuzeydoğu Somali Yönetimi sınırları içindeki Lasgaray bölgesinde askeri üs çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

İddialara göre İsrail’in Somaliland’da askeri varlık oluşturma girişimi, bölgede yeni bir güvenlik denklemini tetikledi. İddialara göre Mısır da bu askeri üs sürecine dahil olmak istiyor.

Kaynaklara göre Kahire, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’nın Berbera’da askeri üs kurma planlarına karşı en uygun dengeleyici aktör olarak görülüyor.

İsrail’in Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanımasının ardından Somali’de uzun süredir atıl durumda bulunan bir hava üssünün İsrail Hava Kuvvetleri’nin kullanımına açılacağı yönündeki iddialar gündeme taşındı. Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

