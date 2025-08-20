İngiliz basını Türkiye'yi manşetlere taşıdı! "Ankara gövde gösterisi yaptı, kartlar yeniden dağılıyor"

Dünya havacılığında taşlar yerinden oynuyor. Türk Hava Yolları (THY), İspanya’nın önde gelen hava yolu şirketlerinden Air Europa’nın azınlık hissesi için yaptığı bağlayıcı teklifi resmen kabul ettirdi. Yaklaşık 300 milyon Euro (349 milyon dolar) tutarındaki bu yatırım, Türkiye’nin küresel havacılıkta söz sahibi olma iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiliz havacılık haber portalı Aviation Source News’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası basın kuruluşu haberi manşetine taşıdı. "Türkiye Avrupa’yı gövde gösterisiyle sallıyor" yorumları dikkat çekti.

THY AVRUPA-LATİN AMERİKA KORİDORUNA GİRİŞ YAPTI

Air Europa’nın Türk Hava Yolları’na sunduğu %26-27 oranındaki hisse anlaşması, İber Yarımadası ve Latin Amerika pazarlarına doğrudan erişim sağlıyor. THY bu hamlesiyle sadece Avrupa içi değil, Karayipler ve Güney Amerika hattında da rakipsiz bağlantı kurmayı hedefliyor.

İspanyol El Pais gazetesi, Air Europa’nın 275 milyon Euro’luk teklifin onayını tamamladığını yazdı. Bu gelişmeyle birlikte Air France-KLM, Lufthansa ve IAG gibi dev rakipler saf dışı kaldı.

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI, LATİN PAZARI AÇILIYOR

Azınlık hissesi modeli, THY’nin büyük birleşme ve satın almalarda karşılaşılan bürokratik engellerden sıyrılarak stratejik büyümesini sürdürmesine imkan tanıyor.

Uzmanlara göre bu ortaklık, Air Europa'nın özellikle pandemiden sonra karşılaştığı finansal darboğaza da ilaç niteliğinde.

Air Europa, Avrupa'nın üçüncü büyük hava yolu olarak, Türkiye'nin 120'den fazla ülkeye ulaşan uçuş ağına entegre olmayı hedefliyor.

THY'NİN STRATEJİK PLANI 2033'E KİLİTLENDİ

THY'nin 2033 vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, yalnızca ekonomik değil, jeopolitik açıdan da yüksek değer taşıyor. Latin Amerika pazarındaki yükselen yolcu talebiyle birlikte bu yatırım, hem gelir artırımı hem de marka yayılımı açısından çarpıcı sonuçlar doğuracak.

Aviation Source News, anlaşmayı "Türk Hava Yolları'nın global liderliğe doğru attığı kritik eşik" olarak değerlendirdi.

YENİ REKABET: IBERİA VE LATAM ZORLANABİLİR

Air Europa ile THY arasındaki bu işbirliği, Iberia ve LATAM gibi devlere doğrudan meydan okuyor. Star Alliance üyesi olan Türk Hava Yolları, bu ortaklıkla birlikte Avrupa–Latin Amerika hattında yeni bir eksen kurmayı hedefliyor.