İngiltere, Tel Aviv ve Kudüs'teki diplomatlarını geri çekti

İngiltere, İran'ın 'Gerçek Vaat 3 Harekatı' kapsamında başlattığı 9 balistik füze dalgasından sonra Tel Aviv ve Kudüs'teki diplomatlarını geri çekti.

İran ile İsrail arasında çatışmalar 5 gecedir aralıksız devam ediyor. İsrail'in gün boyu süren saldırılarının ardından İran 'Gerçek Vaat 3 Harekatı' kapsamında 9. balistik füze saldırısını gerçekleştirdi. İHA, SİHA ve füzelerle Tel Aviv'e yapılan çok yönlü saldırının ardından İngiltere İsrail'deki diplomatlarını geri çektiği öğrenildi.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL VE FİLİSTİN İÇİN SEYAHAT UYARISI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran'ın füze ve dron saldırısıyla karşılık vermesi üzerine İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı.

İNGİLİZ DİPLOMATLAR VE AİLELERİ İSRAİL'DEN ÇIKARILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışanların aileleri, önlem amacıyla geçici olarak ülkeden çıkarıldı. Büyükelçilik ve konsolosluk temel görevlerini yapmayı sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

İNGİLİZ VATANDAŞLARI KARA YOLUYLA KAÇABİLECEK

Açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz misyonlarına bilgi vererek ülkede bulunduklarını bildirme çağrısı yapıldı ve İsrail hava sahasının kapalı olduğu, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların yapılamadığı hatırlatıldı.

Ancak karayoluyla ülkenin terk edilebileceği kaydedilen açıklamada, Ürdün ve Mısır sınırlarındaki kara sınır kapılarının açılış-kapanış saatleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Ürdün ve Mısır'la kara sınır kapıları açık ancak herhangi bir uyarı yapılmadan kapanabilir ve saatleri değişebilir. Yola çıkmadan önce seyahat etmek istediğiniz komşu ülkelerin ikazlarını kontrol edin." uyarısı yer aldı.

İsrail'in İran'a hava saldırıları düzenlemesi ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından İngiliz Dışişleri, İsrail ve işgal altındaki topraklara seyahat edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı öncesi Tahran Büyükelçiliğinde çalışanların ailelerinin ülkeden çıkarıldığını bildirmişti.