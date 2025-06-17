Haaretz itiraf etti: İsrailliler 'vatanlarından' kaçmaya başladı!

İran'ın füze saldırıları sonrası İsrailliler panikle 'ülkelerinden' kaçmaya başladı. Herzliya Marinası deniz yoluyla kaçışın merkezi haline geldi. Yat sahipleri yolcu başına 1.700 dolara varan fiyatlarla servet kazanırken, yolcular "füzelerden kaçmak" için riskli yolculuğu göze alıyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail hükümetinin konuyla ilgili sessizliğine vurgu yaparken, itiraf niteliğinde bir haber yayımladı.

İran-İsrail çatışması tüm şiddetiyle sürerken, İsrail merkezli Haaretz gazetesi, dikkat çeken, itiraflarla dolu bir haber yayımladı.

İsrail'deki Herzliya Marinası, son günlerde adeta bir kaçış noktasına dönüştü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren valizleriyle marinaya dolan yüzlerce İsrailli, yatlar aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne ulaşmaya çalışıyor. İran’ın füze saldırıları sonrası artan gerginlik, İsrailliler arasında tahliye hareketine yol açtı.

"BU MACERA DEĞİL, HAYATTA KALMA MÜCADELESİ"

Marinada bekleyenlerin çoğu, İsrail’de yaşamadıklarını ancak kötü zamanlarda ziyaret ettiklerini söylüyor.

"Kosta Rika’da yaşıyorum, buraya tatil için gelmiştim. Kim böyle olacağını tahmin edebilirdi?" diyen Nir, 25 saat sürecek yat yolculuğuna hazırlanıyor.

Bazı İsrailliler ise ailelerini güvende tutmak için kaçtıklarını itiraf ediyor."Füzelerden bıktık" diyen İsrailli bir anne, 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte GKRY'ye gitmeyi bekliyor.

YÜKSEK FİYATLAR, RİSKLİ YOLCULUKLAR

Yat sahipleri, bu panik ortamını fırsata çevirmiş durumda. Normalde 900 dolar olan GKRY yolculuğu, bazıları tarafından bin 700 dolar kadar çıkarılıyor. Üstelik birçok teknenin yolcu taşımak için gerekli sigortası bile yok.

Kaptanlardan biri, "Mideleri bulanacak, tuvaletler tıkanacak, ama kimse dinlemiyor" diyerek durumun vahametini anlatıyor.

"BU SON ÇIKIŞ YOLUMUZ"

Marinada bekleyenler arasında İsrail’de yaşayan ancak artık güvende hissetmeyenler de var. Portekiz’e taşınacağını söyleyen Adi, "Sevgilim uzun süredir orada. Artık gitme zamanı geldi," derken, Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönen Alex ise "Burada kalmak artık riskli" diyor.

RESMİ MAKAMLAR SESSİZ, HALK KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETİYOR

İsrail'de hükümet yetkilileri bu kaçış hareketinin boyutunu henüz açıklamadı, ancak Facebook gruplarında yüzlerce kişinin deniz yoluyla ülkeden ayrılmaya çalıştığı belirtiliyor. Bazıları için bu yolculuk bir "macera" olsa da çoğu, "füze tehdidinden uzaklaşmak" için son çare olarak görüyor.

"Denizde füze yağmuru altında kalır mıyız?" sorusuna bir yolcu, "Suya atlarız, bize isabet etmesi için çok şanslı olmaları gerekir" diyerek kaygılarını hafife almaya çalışıyor. Ancak gerçek şu ki, İsrail’de yaşayan birçok kişi için "kaçış" artık tek seçenek haline geldi.