İngiltere'de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 81 yaşındaki David Woods’un defnedilmesi sonrası "tesadüfün böylesi" dedirten bir rastlantı ortaya çıktı. İngiltere'nin Kent bölgesindeki Ash köyünde yaşayan ve Şubat 2024’te toprağa verilen Woods’un mezarı yanına gömülen kişinin ailesiyle geçmişten gelen derin bir husumeti olduğu öğrenilince ortalık karıştı. Mezarlıkta nadiren rastlanan bu olay sonrası Woods’un naaşı mahkeme kararıyla mezarından çıkarılarak başka bir alana nakledildi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUM" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Woods’un yanına defnedilen kişi, yıllar önce ailesini dolandırdığı iddia edilen, sabıkalı dolandırıcı Daniel Thomas’tı. Woods’un eşi Christine Woods, mezarlıkta yaptığı bir ziyaret sırasında yan mezarda yatan kişinin Thomas olduğunu öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşadı. Aile bu durumun ardından Yüksek Mahkeme’ye başvurarak mezarın taşınmasını talep etti. Hakim, olayın “olağanüstü koşullar” taşıdığına hükmederek istisnai şekilde exhumasyon (mezar açılması) izni verdi.

"MANEVİ RAHATSIZLIK DUYUYORUZ"

Christine Woods, yalnızca ziyaretlerini gece yaparak eşinin mezarını görebildiğini, Thomas’ın mezar taşına bakmamak için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Bu manevi rahatsızlık, aileyi mahkeme yoluna sevk etti.

Daily Mail'in haberine göre, David Woods’un eşi Christine Woods, mahkemeye verdiği beyanatta, eşinin Thomas gibi birinin yanına defnedilmesini asla kabul edemeyeceğini ve kendisinin de ileride aynı mezara gömülme planlarının böylece sekteye uğradığını dile getirdi.

THOMAS'IN MEZARINDA DURUYOR

Kararın ardından geçtiğimiz hafta David Woods’un mezarı açılarak naaşı, aynı mezarlık içerisinde ancak Thomas’ın mezarından birkaç metre uzağa taşındı. Yeni mezarın üzerinde taze toprak ve çiçekler yer alırken eski mezar alanı çimlendirildi. Thomas’ın mezarı ise yerinde kalmaya devam ediyor. Arada yalnızca iki mezar boşluğu bulunan bu iki kişi, artık teknik olarak birbirlerinden uzak sayılmasa da aileye göre bu mesafe bile yeterli.