Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere'de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi

İngiltere'de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere&#039;de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi
Medya, Hukuk, Mezarlık, Aile, Etik, TBMM, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Kent bölgesinde 81 yaşında hayatını kaybeden David Woods'un naaşı defnedildikten sonra mezarlıkta ilginç bir gelişme yaşandı. Woods’un mezarının yanına gömülen kişinin ailesiyle geçmişten gelen derin bir husumeti olduğu ortaya çıktı. Olay, yalnızca Woods’un ailesini değil sürece tanıklık edenleri de şaşkına çevirdi. Ailenin apar topar yargıya başvurmasıyla Woods’un naaşı mahkeme kararıyla mezarından çıkarılarak başka bir alana nakledildi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 81 yaşındaki David Woods’un defnedilmesi sonrası "tesadüfün böylesi" dedirten bir rastlantı ortaya çıktı. İngiltere'nin Kent bölgesindeki Ash köyünde yaşayan ve Şubat 2024’te toprağa verilen Woods’un mezarı yanına gömülen kişinin ailesiyle geçmişten gelen derin bir husumeti olduğu öğrenilince ortalık karıştı. Mezarlıkta nadiren rastlanan bu olay sonrası Woods’un naaşı mahkeme kararıyla mezarından çıkarılarak başka bir alana nakledildi.

İngiltere'de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi - 1. Resim

"OLAĞANÜSTÜ DURUM" OLARAK NİTELENDİRİLDİ 

Woods’un yanına defnedilen kişi, yıllar önce ailesini dolandırdığı iddia edilen, sabıkalı dolandırıcı Daniel Thomas’tı. Woods’un eşi Christine Woods, mezarlıkta yaptığı bir ziyaret sırasında yan mezarda yatan kişinin Thomas olduğunu öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşadı. Aile bu durumun ardından Yüksek Mahkeme’ye başvurarak mezarın taşınmasını talep etti. Hakim, olayın “olağanüstü koşullar” taşıdığına hükmederek istisnai şekilde exhumasyon (mezar açılması) izni verdi.

Steve Finn Phtografph
Steve Finn Phoography

"MANEVİ RAHATSIZLIK DUYUYORUZ"

Christine Woods, yalnızca ziyaretlerini gece yaparak eşinin mezarını görebildiğini, Thomas’ın mezar taşına bakmamak için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Bu manevi rahatsızlık, aileyi mahkeme yoluna sevk etti.

Daily Mail'in haberine göre, David Woods’un eşi Christine Woods, mahkemeye verdiği beyanatta, eşinin Thomas gibi birinin yanına defnedilmesini asla kabul edemeyeceğini ve kendisinin de ileride aynı mezara gömülme planlarının böylece sekteye uğradığını dile getirdi.

İngiltere'de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi - 3. Resim

THOMAS'IN MEZARINDA DURUYOR 

Kararın ardından geçtiğimiz hafta David Woods’un mezarı açılarak naaşı, aynı mezarlık içerisinde ancak Thomas’ın mezarından birkaç metre uzağa taşındı. Yeni mezarın üzerinde taze toprak ve çiçekler yer alırken eski mezar alanı çimlendirildi. Thomas’ın mezarı ise yerinde kalmaya devam ediyor. Arada yalnızca iki mezar boşluğu bulunan bu iki kişi, artık teknik olarak birbirlerinden uzak sayılmasa da aileye göre bu mesafe bile yeterli.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Büşra Pekin, Güllü ile son görüşmesini paylaştı! 2 gün önce telefonda konuşmuşlarTürkiye 5 yılda 9,1 milyar dolarlık eczacılık ürünü sattı: İhracatta Güney Kore ilk sırada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy' vuracağız' dedi - DünyaUkrayna hava sahasında Macar drone’u!ABD Kongresi’nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA’larına kilitlendi? - DünyaWashington neden Türk SİHA’larına kilitlendi?İsrail Parlamentosu karıştı! Ben- Gvir'e “utanmalısın!” dedi, kapı dışarı edildi - Dünyaİsrail Parlamentosu karıştı!4’ten fazla Arap Ülkesi Trump’ın elçisine nasıl geri adım attırdı? - DünyaArap ülkeleri Trump’ın elçisine nasıl geri adım attırdı?ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack doğruladı: Suriye ile İsrail görüşmeleri sürüyor - DünyaSuriye ile İsrail görüşmeleri sürüyorTrump’tan Türkiye’ye geri vites: Rusya konusunda baskı yapamayız! - DünyaTrump’tan Türkiye çıkışı!
Sonraki Haber Yükleniyor...